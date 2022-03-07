Рэшфорд задумывается об уходе из "Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд задумывается о смене клуба грядущим летом.

Сыграв все 90 минут против "Ньюкасла" 27 декабря, с тех пор Рэшфорд выходил в стартовом состав лишь на два из 11 матчей "Юнайтед" в Премьер-Лиге.



Накануне против "Манчестер Сити" Маркус вступил в игру только на 64-й минуте, и это было его шестое появление на замену в указанный период.



Как утверждает The Guardian, 24-летний англичанин разочарован дефицитом игрового времени при Ральфе Рангнике — разочарован настолько, что даже задумывается об уходе из родного клуба.



Если "красные дьяволы" решатся продать своего воспитанника, то сейчас подходящий момент для этого — контракт Рэшфорда истекает в следующем году, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.