Рэшфорд задумывается об уходе из "Юнайтед"

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд задумывается о смене клуба грядущим летом.

Сыграв все 90 минут против "Ньюкасла" 27 декабря, с тех пор Рэшфорд выходил в стартовом состав лишь на два из 11 матчей "Юнайтед" в Премьер-Лиге.

Накануне против "Манчестер Сити" Маркус вступил в игру только на 64-й минуте, и это было его шестое появление на замену в указанный период.

Как утверждает The Guardian, 24-летний англичанин разочарован дефицитом игрового времени при Ральфе Рангнике — разочарован настолько, что даже задумывается об уходе из родного клуба.

Если "красные дьяволы" решатся продать своего воспитанника, то сейчас подходящий момент для этого — контракт Рэшфорда истекает в следующем году, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 07.03.2022 14:41 # superperez101
    в ньюкасл

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  2. nemovista 07.03.2022 14:04 # nemovista
    Зазвездился, карьера политика сломала карьеру футболиста.

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  3. arsfann 07.03.2022 13:25 # arsfann
    В Ньюкасл самое то

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  4. narcot 07.03.2022 13:22 # narcot
    это говно пару лет назад надо было вышвырнуть из команды

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  5. high-malvern 07.03.2022 13:19 # high-malvern
    Все эти Лингарды, Рэшфорды, Гринвуды сдулись. Срочно в утиль их и наигрывать нового Рэшфорда Элангу.

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  6. mancunia-planet 07.03.2022 13:03 # mancunia-planet
    Надеюсь правда, хоть это и нереально практически.
    Рэш не футболист и не станет.

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  7. arthur-naprimer 07.03.2022 13:02 # arthur-naprimer
    С такой игрой - скатертью дорожка. В последний раз нормальный футбол показывал года 2-3 назад.

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