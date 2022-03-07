Рэшфорд задумывается об уходе из "Юнайтед"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд задумывается о смене клуба грядущим летом.
Сыграв все 90 минут против "Ньюкасла" 27 декабря, с тех пор Рэшфорд выходил в стартовом состав лишь на два из 11 матчей "Юнайтед" в Премьер-Лиге.
Накануне против "Манчестер Сити" Маркус вступил в игру только на 64-й минуте, и это было его шестое появление на замену в указанный период.
Как утверждает The Guardian, 24-летний англичанин разочарован дефицитом игрового времени при Ральфе Рангнике — разочарован настолько, что даже задумывается об уходе из родного клуба.
Если "красные дьяволы" решатся продать своего воспитанника, то сейчас подходящий момент для этого — контракт Рэшфорда истекает в следующем году, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
07.03.2022 13:00
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в ньюкасл
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Зазвездился, карьера политика сломала карьеру футболиста.
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В Ньюкасл самое то
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это говно пару лет назад надо было вышвырнуть из команды
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Все эти Лингарды, Рэшфорды, Гринвуды сдулись. Срочно в утиль их и наигрывать нового Рэшфорда Элангу.
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Надеюсь правда, хоть это и нереально практически.
Рэш не футболист и не станет.
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С такой игрой - скатертью дорожка. В последний раз нормальный футбол показывал года 2-3 назад.
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