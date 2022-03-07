Холанд выберет между "Сити" и "Реалом"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, вероятно, продолжит карьеру в "Манчестер Сити" или "Реале".

Еще до дерби против "Манчестер Юнайтед" накануне главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола прямо заявил, что его команде нужен нападающий, несмотря на блестящее выступление "горожан" в прошлом сезоне.



"Сити" пытался обзавестись нападающим еще прошлым летом, но "Тоттенхэм" заблокировал уход Харри Кейна. На сей раз, утверждает The Athletic, целью "горожан" будет не капитан сборной Англии, а Холанд.



Холанд является приоритетным вариантом для "Сити" по укреплению проблемной позиции. Эрлинг интересен почти каждому большому клубу в Европе, однако реальную угрозу для "горожан" представляет только "Реал".



И хотя финансы тоже имеют значение, выбор Холандом клуба будет продиктован личными предпочтениями, с которыми 21-летний норвежец должен определиться в ближайшие недели.