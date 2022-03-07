Холанд выберет между "Сити" и "Реалом"

Эрлинг Холанд Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, вероятно, продолжит карьеру в "Манчестер Сити" или "Реале".

Еще до дерби против "Манчестер Юнайтед" накануне главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола прямо заявил, что его команде нужен нападающий, несмотря на блестящее выступление "горожан" в прошлом сезоне.

"Сити" пытался обзавестись нападающим еще прошлым летом, но "Тоттенхэм" заблокировал уход Харри Кейна. На сей раз, утверждает The Athletic, целью "горожан" будет не капитан сборной Англии, а Холанд.

Холанд является приоритетным вариантом для "Сити" по укреплению проблемной позиции. Эрлинг интересен почти каждому большому клубу в Европе, однако реальную угрозу для "горожан" представляет только "Реал".

И хотя финансы тоже имеют значение, выбор Холандом клуба будет продиктован личными предпочтениями, с которыми 21-летний норвежец должен определиться в ближайшие недели.


Метки Боруссия, Манчестер Сити, Реал, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2022 11:00

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  1. apl-nash 07.03.2022 12:32 # apl-nash
    Хрустальный нап

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  2. chelsea88 07.03.2022 11:31 # chelsea88
    В Реал, и Мбаппе и Холланда.

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  3. ian 07.03.2022 11:18 # ian
    Если выберет Сити, то ему долго придется учиться нырять

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