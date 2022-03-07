Тухель продолжит использовать Хаверца, а не Лукаку

Главный тренер "Челси" Томас Тухель дал понять, что продолжит использовать на острие атак Кая Хаверца, а не Ромелу Лукаку.

Отличившись посреди недели против "Лутона" в Кубке Англии, на субботний матч Премьер-Лиги против "Бернли" Лукаку вернулся на скамейку запасных.



Против "Бернли" Тухель предпочел сыграть в нападении с Хаверцем, и тот отметился дублем. Томас намерен делать ставку на Кая и дальше.



"Конечно, он делает сложным оставлять его вне стартового состава. Он очень активен и участвует в голах. Он забил снова, и это очень хороший момент для него. Он должен продолжать в том же духе".



"Последний кубковый матч мы сыграли без него, и Тимо Вернер был очень хорош, а Ромелу забил свой гол, поэтому нам потребуется каждый. Но в данный момент Кай в очень хорошей форме", — цитирует Тухеля Daily Mirror.