Тухель продолжит использовать Хаверца, а не Лукаку
Главный тренер "Челси" Томас Тухель дал понять, что продолжит использовать на острие атак Кая Хаверца, а не Ромелу Лукаку.
Отличившись посреди недели против "Лутона" в Кубке Англии, на субботний матч Премьер-Лиги против "Бернли" Лукаку вернулся на скамейку запасных.
Против "Бернли" Тухель предпочел сыграть в нападении с Хаверцем, и тот отметился дублем. Томас намерен делать ставку на Кая и дальше.
"Конечно, он делает сложным оставлять его вне стартового состава. Он очень активен и участвует в голах. Он забил снова, и это очень хороший момент для него. Он должен продолжать в том же духе".
"Последний кубковый матч мы сыграли без него, и Тимо Вернер был очень хорош, а Ромелу забил свой гол, поэтому нам потребуется каждый. Но в данный момент Кай в очень хорошей форме", — цитирует Тухеля Daily Mirror.
07.03.2022 10:00
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