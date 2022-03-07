Гвардиола: "Эти шесть очков — фейковое преимущество"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "фейковым преимуществом" шестиочковый отрыв своей команды во главе Премьер-Лиги.

Убедительная победа 4:1 над соседями из "Манчестер Юнайтед" накануне позволила "Сити" восстановить шестиочковый отрыв от преследующего "Ливерпуля".



Однако Гвардиола чувствует, что у "горожан" практически нет пространства для ошибки, ведь главный конкурент имеет матч в запасе, а в следующем месяце приедет на "Этихад".



"Мы стараемся выиграть Премьер-Лигу, и у нас остается 10 матчей. Нам нужно взять почти все очки, чтобы стать чемпионами. У меня есть предчувствие, что до конца сезона еще многое случится, и у нас будут упорные матчи".



"Мы в шести очках впереди, но это фейковое преимущество, потому что у них ("Ливерпуля") есть один матч в запасе. Я мечтаю о том, чтобы мы оставались в гонке до самого конца", — приводит слова Гвардиолы The Guardian.