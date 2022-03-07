Невилл: "Реакция МЮ на третий гол "Сити" была позорной"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл раскритиковал "Манчестер Юнайтед" за безвольную игру в концовке проигранного дерби против "Манчестер Сити" (4:1).

Оказавшись под серьезным давлением во втором тайме дерби Манчестера, на 68-й минуте "Юнайтед" все-таки позволил сопернику сделать счет 3:1.



То, что случилось потом, потрясло Невилла. Гари считает, что команда Ральфа Рангника просто потеряла веру в себя.



"Когда счет стал 3:1, реакция "Манчестер Юнайтед" на это была позорной. 92 процента по владению мячом в пользу "Манчестер Сити"? Они просто сдались. Они ходили по полю. Это никуда не годится".



"Им не на что пожаловаться. "Сити" сыграл абсолютно выдающимся образом. Но мне как фанат "Манчестер Юнайтед" от этого стыдно".



"Сити" блестяще провел второй тайм, но в заключительные 20 минут "Юнайтед" перестал стараться, перестал напрягаться".



"Счет — это не проблема. Проблема в том, как они отреагировали на 3:1. Они выбросили белый флаг".



"Манчестер Юнайтед" абсолютно провальным образом заканчивал матч. Они позорно провели последние 25 минут", — сообщил Невилл в эфире.