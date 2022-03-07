Рой Кин: "Игроки "Юнайтед" сдались"

Манчестер Юнайтед Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал игроков "красных дьяволов" за досрочную капитуляцию в матче против "Манчестер Сити".

Весь второй тайм дерби Манчестера "Юнайтед" провел в обороне, причем после гола Рияда Махреза на 68-й минуте, когда счет стал 3:1 в пользу "Сити", "дьяволы" перестали оказывать сопротивление, и это возмущает Кина.

"Худшая вещь, которую можно сказать про "Юнайтед", заключается в том, что они сдались. Это непростительно в любом матче. Красота спорта топ-уровня в том, что тебе никуда не спрятаться".

"Я знаю, что в последние годы "Юнайтед" неплохо играл в гостях у "Сити", но сегодня стараний "Юнайтед" оказалось недостаточно. "Сити" был очень хорош во втором тайме, но проигрывать матчи можно по-разному".

"Ваши игроки не проявляют себя и не бегут назад. Они просто останавливаются и сдаются".

"Тренера будут критиковать за его тактику, но когда игроки, представляя "Манчестер Юнайтед", не бегут назад, это непростительно".

"Они сдались, и это позорно. Против такого соперника тебе нужен характер, нужна сила духа. Но после третьего гола игра закончилась", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.


Метки Кин, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2022 07:00

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  1. insomniac 07.03.2022 07:45 # insomniac
    с магуаером в защите сопротивляться бесполезно.

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  2. rah 07.03.2022 07:45 # rah
    а все почему?) правильно! помойка!

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