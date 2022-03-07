Артета считает, что осечка на Евро-2020 пошла Сака на пользу

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что промах в серии послематчевых пенальти в финале Евро-2020 пошел вингеру Букайо Сака на пользу.

Прошлым летом Сака пережил свое пока что наибольшее разочарование в карьере, не сумев реализовать решающий пенальти за сборную Англии против Италии на "Уэмбли". В связи с этим Букайо даже подвергся расистским оскорблениям.



Однако Артета чувствует, что Сака, отметившийся голом и результативной передачей в победном для "Арсенала" матче против "Уотфорда" накануне (2:3), лишь получил толчок для дальнейшего развития.



"Думаю, лето Букайо пережил такое, с чем мало кто из игроков когда-либо сталкивается, и это было замечательно для его карьеры, потому что футбольный мир показал, как сильно любит и уважает его".



"Думаю, это придало ему большой импульс и помогло осознать, что в сложные моменты люди его поддержат. Ровно это и сделали клуб и его партнеры по команде".



"Далее ему нужно дать некоторую свободу. Это феноменально, что он делает. Не читай газет — просто делай, что делаешь".



"Футбол — его жизненный приоритет, и это видно каждый день на тренировках. Ему нужно сохранить это поведение и этот образ жизни", — цитирует Артету Sky Sports.