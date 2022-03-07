Рангник: "Третий гол нас прикончил"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник признал, что его команда перестала сопротивляться в матче против "Манчестер Сити" после третьего пропущенного гола.

"Юнайтед" довольно неплохо провел первый тайм воскресного дерби Манчестера на "Этихад", однако после перерыва "Сити" усилил натиск и на 68-й минуте забил свой третий гол.



По словам Рангника, с того момента "красные дьяволы" бросили играть и, пропустив еще раз, потерпели поражение 4:1.



"Думаю, мы хорошо провели первый тайм. Мы сражались в первом тайме. Конечно, это сложно, когда ты пропускаешь быстрый гол. Но мы отыгрались, забив блестящий ответный гол, и имели другие моменты благодаря контратакам в первом тайме".



"Затем мы вновь позволили им легко забить, а с момента их третьего гола во втором тайме игра стала очень сложной для нас, ведь нам противостояла одна из лучших команд в мире по контролю мяча. Если ты продолжаешь гоняться за мячом, ты, наверное, пропустишь четвертый, пятый и даже шестой".



"Мы пропустили четвертый на последней минуте матча. Это был сложный день, который показывает, что нам нужно сделать кое-какие шаги до уровня "Сити".



"Было очевидно, что нам придется много бегать, чтобы у нас появились шансы на победу. Ты должен быть в режиме атаки и погони, и первом тайме у нас это было — игроки старались изо всех сил. Третий гол нас прикончил", — цитирует Рангника Evening Standard.