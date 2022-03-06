Гвардиола: "Должны были забивать больше голов"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда могла побеждать в дерби против "Манчестер Юнайтед" крупнее, чем 4:1.

Дубли Кевина Де Брюйне и Рияда Махреза наглядно продемонстрировали превосходство "Сити" над соседом по уровню командной игры.



Гвардиола остался очень доволен игрой "горожан" в обороне, но считает, что впереди его команда могла сделать больше.



"Это был действительно хороший матч, превосходный матч. "Юнайтед" есть "Юнайтед" — восемь матчей без поражений. Мы позволили им создать не так много моментов. Мы сыграли действительно хорошо".



"Кевину было сложно войти в ритм после травм, но сейчас он вернулся на свой уровень. Сейчас он снова забивает голы и играет в мощный футбол. Он один из лучших игроков в мире, но он по-прежнему бегает и упорно трудится. Я так горжусь этим парнем".



"Я родом не из Манчестера, но я знаю, что для наших фанатов значит победа в дерби. Мы должны были забить больше голов", — сообщил Гвардиола BBC.