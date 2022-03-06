Гвардиола: "Должны были забивать больше голов"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда могла побеждать в дерби против "Манчестер Юнайтед" крупнее, чем 4:1.

Дубли Кевина Де Брюйне и Рияда Махреза наглядно продемонстрировали превосходство "Сити" над соседом по уровню командной игры.

Гвардиола остался очень доволен игрой "горожан" в обороне, но считает, что впереди его команда могла сделать больше.

"Это был действительно хороший матч, превосходный матч. "Юнайтед" есть "Юнайтед" — восемь матчей без поражений. Мы позволили им создать не так много моментов. Мы сыграли действительно хорошо".

"Кевину было сложно войти в ритм после травм, но сейчас он вернулся на свой уровень. Сейчас он снова забивает голы и играет в мощный футбол. Он один из лучших игроков в мире, но он по-прежнему бегает и упорно трудится. Я так горжусь этим парнем".

"Я родом не из Манчестера, но я знаю, что для наших фанатов значит победа в дерби. Мы должны были забить больше голов", — сообщил Гвардиола BBC.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2022 23:00

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  1. mrsimph 06.03.2022 23:26 # mrsimph
    Молодцы горожане, очень мощную игру показали.

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  2. true-manc 06.03.2022 23:08 # true-manc
    Это правда, КОРОЛЬ!!!

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  3. liverbro 06.03.2022 23:04 # liverbro
    СРУЛЬКИМАНК-МОЯ ЛЫСАЯ КАЛОЛЕВА!)

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