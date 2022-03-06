Артета: "Могли пропустить еще один-два гола"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета остался недоволен действиями своей команды в обороне против "Уотфорда".

В воскресенье "Арсенал" одержал победу 2:3 на поле аутсайдера Премьер-Лиги и поднялся на четвертое место.



Насколько Артета доволен атакой, настолько и расстроен обороной. По словам Микеля, "канониры" могли пропустить четыре гола.



"Уже на первой минуте счет мог стать 1:0 не в нашу пользу. Мы очень хорошо ходили вперед, атакуя напористо и энергично. Мы забили три волшебных гола, но у нас не было той же энергии и самоотдачи в обороне. Когда это случается, ты страдаешь".



"Поэтому нам пришлось страдать сегодня — при оборонительных действиях у нас не было правильной структуры. Мы знали, что они могут активировать определенные пространства, однако мы недостаточно резко это засекали. Поэтому мы страдали. Мы пропустили два и могли пропустить еще один-два", — цитирует Артету официальный веб-сайт "Арсенала".