"Сити" крупно выиграл дерби Манчестера

"Манчестер Сити" разгромил своих соседей из "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:1 и восстановил шестиочковое преимущество во главе Премьер-Лиги.

В стартовом составе "горожан" можно было наблюдать три перестановки по сравнению с предыдущим матчем. Кайл Уокер, Джек Грилиш и Рияд Махрез вышли вместо Джона Стоунса, Илкая Гюндогана и Рахима Стерлинга.



"Красные дьяволы" недосчитались Рафаэля Варана, Люка Шоу и Криштиану Роналду, которые даже не попали в запас. Харри Магуайр, Скотт Мактоминей и Джейдон Санчо вернулись в старт.



"Сити" потребовалось менее пяти минут, чтобы открыть счет. Это Кевин Де Брюйне пробил в касание из центра штрафной площади после передачи низом Бернарду Силвы с левого края — 1:0.



"Юнайтед" находился под серьезным давлением, но на 22-й минуте смог огрызнуться результативной контратакой. Джейдон Санчо сместился вдоль границы штрафной мимо Уолкера с Родри и пробил в дальний угол ворот — 1:1.



Пропущенный гол разозлил "горожан", который выдали сумасшедший отрезок. На 26-й минуте Фил Фоден пробил в штангу. Спустя две минуты Фоден вновь оказался на ударной позиции, но Давида Де Хеа отразил и его удар, и добивание Силвы. Однако мяч отскочил к Де Брюйне, который не упустил возможность оформить дубль — 2:1.



В остатке тайма хозяева "Этихад" владели значительным преимуществом, а гости лишь пару раз показали зубы.



С началом второго тайма "Сити" принялся отчаянно давить. "Дьяволы" оказались заперты на своей половине поля и просто не могли преодолеть прессинг соперника.



Натиск "горожан" дал свои плоды на 69-й минуте, когда Де Брюйне подал угловой, а Рияд Махрез пробил в касание ногой с линии штрафной — 3:1. Рикошет от колена Магуайра дезориентировал Де Хеа.



После роскошного гола Махреза хозяева принялись безраздельно владеть мячом. Гости бегали вхолостую, атакующая игра у них совершенно не клеилась.



"Сити" надежно провел концовку матча, ничего не позволив "Юнайтед". Уже на последней минуте Махрез выскочил один на один, избежав офсайда по версии VAR, и установил окончательный счет — 4:1.



"Юнайтед" был не так плох в первом тайме, но после перерыва выглядел просто безнадежно. "Сити" победил на классе, показав игру гораздо более высокого уровня.



"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче