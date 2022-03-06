"Сити" крупно выиграл дерби Манчестера

Кевин Де Брюйне "Манчестер Сити" разгромил своих соседей из "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:1 и восстановил шестиочковое преимущество во главе Премьер-Лиги.

В стартовом составе "горожан" можно было наблюдать три перестановки по сравнению с предыдущим матчем. Кайл Уокер, Джек Грилиш и Рияд Махрез вышли вместо Джона Стоунса, Илкая Гюндогана и Рахима Стерлинга.

"Красные дьяволы" недосчитались Рафаэля Варана, Люка Шоу и Криштиану Роналду, которые даже не попали в запас. Харри Магуайр, Скотт Мактоминей и Джейдон Санчо вернулись в старт.

"Сити" потребовалось менее пяти минут, чтобы открыть счет. Это Кевин Де Брюйне пробил в касание из центра штрафной площади после передачи низом Бернарду Силвы с левого края — 1:0.

"Юнайтед" находился под серьезным давлением, но на 22-й минуте смог огрызнуться результативной контратакой. Джейдон Санчо сместился вдоль границы штрафной мимо Уолкера с Родри и пробил в дальний угол ворот — 1:1.

Пропущенный гол разозлил "горожан", который выдали сумасшедший отрезок. На 26-й минуте Фил Фоден пробил в штангу. Спустя две минуты Фоден вновь оказался на ударной позиции, но Давида Де Хеа отразил и его удар, и добивание Силвы. Однако мяч отскочил к Де Брюйне, который не упустил возможность оформить дубль — 2:1.

В остатке тайма хозяева "Этихад" владели значительным преимуществом, а гости лишь пару раз показали зубы.

С началом второго тайма "Сити" принялся отчаянно давить. "Дьяволы" оказались заперты на своей половине поля и просто не могли преодолеть прессинг соперника.

Натиск "горожан" дал свои плоды на 69-й минуте, когда Де Брюйне подал угловой, а Рияд Махрез пробил в касание ногой с линии штрафной — 3:1. Рикошет от колена Магуайра дезориентировал Де Хеа.

После роскошного гола Махреза хозяева принялись безраздельно владеть мячом. Гости бегали вхолостую, атакующая игра у них совершенно не клеилась.

"Сити" надежно провел концовку матча, ничего не позволив "Юнайтед". Уже на последней минуте Махрез выскочил один на один, избежав офсайда по версии VAR, и установил окончательный счет — 4:1.

"Юнайтед" был не так плох в первом тайме, но после перерыва выглядел просто безнадежно. "Сити" победил на классе, показав игру гораздо более высокого уровня.

"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2022 21:30

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Последние комментарии:




  1. faterlend 06.03.2022 22:10 # faterlend
    Кстати, спортсменам из КНДР не запрещено участвовать в отборе на ЧМ по футболу, например.
    И во многих других соревнованиях, откуда русских уже выгнали.

    Так что да, Россия теперь пример для КНДР, в плане того, в какую сильную международную изоляцию можно попасть

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  2. ian 06.03.2022 22:07 # ian
    биток подорожал
    минус реклама в ютуб
    минус тик ток (жалкие потуги пидарастерки шутить)
    о такой жизни здравое население и мечтать не могли
    спасибо, Владимир Владимирович Путин

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  3. faterlend 06.03.2022 22:06 # faterlend
    Tommy Hilfiger, Calvin Klein и другие бренды американской корпорации PVH закрывают свои магазины в России и Белоруссии с 7 марта.

    Все коммерческие сделки приостанавливаются.

    будут ходить в бобровых шкурах зимой, а летом лопухами обвязываться.

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  4. nehta 06.03.2022 22:04 # nehta
    Три вопроса:
    1. Опять виноват Криштиану?
    2. Чем Рангник лучше Сульшера?
    3. Может всё таки усыпить Магваера?

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  5. high-malvern 06.03.2022 21:56 # high-malvern
    Позорища скузявые сегодня топили за МЮ, за врага. А по итогу всё равно отстрапонены.

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  6. ian 06.03.2022 21:52 # ian
    МЮ не вышел на этот сезон

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  7. geniusss 06.03.2022 21:48 # geniusss
    Ральф Сральник

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  8. aliluya-nn 06.03.2022 21:44 # aliluya-nn
    Ждем очередное интервью от Рио Фердинанда, что он с каждым туром все более уверен в том, что МЮ будет в топ-4

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  9. brown-ale 06.03.2022 21:37 # brown-ale
    Во втором тайме Ман Юнайтед был просто убог.

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  10. faterlend 06.03.2022 21:36 # faterlend
    Социальная сеть ТикТок заявила о приостановлении работы в России после принятия закона об ответсвенности за фейки про российскую армию.


    ахаах, уже даже узкоглазые китайцы ссут пидорашкам прямо в ротик)))


    ИЗОЛЯЦИЯ

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  11. lexa-arsenal 06.03.2022 21:34 # lexa-arsenal
    пиларасы

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  12. mancityman 06.03.2022 21:34 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  13. true-manc 06.03.2022 21:34 # true-manc
    КОРОЛИ на троне!!!
    маню на шершавом мухоморе!!!
    Манчестер голубой!!!

    скузня и прочий биомусор, в стойло!

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  14. jirrort 06.03.2022 21:32 # jirrort
    Попрошу не забывать,что манчестер юнайтед клуб заднеприводных куесосов,ато всякое бывает.

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  15. kcuf 06.03.2022 21:32 # kcuf
    Позор пригородным шлюхам

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  16. moneycity 06.03.2022 21:32 # moneycity
    КО РО ЛИ!!!
    скузня на страпоне, в принципе как обычно.

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  17. wengerrrro 06.03.2022 21:31 # wengerrrro
    предлагаю закончить сезон прямо сейчас, как есть

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