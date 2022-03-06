"Сити" крупно выиграл дерби Манчестера
"Манчестер Сити" разгромил своих соседей из "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:1 и восстановил шестиочковое преимущество во главе Премьер-Лиги.
В стартовом составе "горожан" можно было наблюдать три перестановки по сравнению с предыдущим матчем. Кайл Уокер, Джек Грилиш и Рияд Махрез вышли вместо Джона Стоунса, Илкая Гюндогана и Рахима Стерлинга.
"Красные дьяволы" недосчитались Рафаэля Варана, Люка Шоу и Криштиану Роналду, которые даже не попали в запас. Харри Магуайр, Скотт Мактоминей и Джейдон Санчо вернулись в старт.
"Сити" потребовалось менее пяти минут, чтобы открыть счет. Это Кевин Де Брюйне пробил в касание из центра штрафной площади после передачи низом Бернарду Силвы с левого края — 1:0.
"Юнайтед" находился под серьезным давлением, но на 22-й минуте смог огрызнуться результативной контратакой. Джейдон Санчо сместился вдоль границы штрафной мимо Уолкера с Родри и пробил в дальний угол ворот — 1:1.
Пропущенный гол разозлил "горожан", который выдали сумасшедший отрезок. На 26-й минуте Фил Фоден пробил в штангу. Спустя две минуты Фоден вновь оказался на ударной позиции, но Давида Де Хеа отразил и его удар, и добивание Силвы. Однако мяч отскочил к Де Брюйне, который не упустил возможность оформить дубль — 2:1.
В остатке тайма хозяева "Этихад" владели значительным преимуществом, а гости лишь пару раз показали зубы.
С началом второго тайма "Сити" принялся отчаянно давить. "Дьяволы" оказались заперты на своей половине поля и просто не могли преодолеть прессинг соперника.
Натиск "горожан" дал свои плоды на 69-й минуте, когда Де Брюйне подал угловой, а Рияд Махрез пробил в касание ногой с линии штрафной — 3:1. Рикошет от колена Магуайра дезориентировал Де Хеа.
После роскошного гола Махреза хозяева принялись безраздельно владеть мячом. Гости бегали вхолостую, атакующая игра у них совершенно не клеилась.
"Сити" надежно провел концовку матча, ничего не позволив "Юнайтед". Уже на последней минуте Махрез выскочил один на один, избежав офсайда по версии VAR, и установил окончательный счет — 4:1.
"Юнайтед" был не так плох в первом тайме, но после перерыва выглядел просто безнадежно. "Сити" победил на классе, показав игру гораздо более высокого уровня.
"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
06.03.2022 21:30
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Последние комментарии:
Кстати, спортсменам из КНДР не запрещено участвовать в отборе на ЧМ по футболу, например.
И во многих других соревнованиях, откуда русских уже выгнали.
Так что да, Россия теперь пример для КНДР, в плане того, в какую сильную международную изоляцию можно попасть
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биток подорожал
минус реклама в ютуб
минус тик ток (жалкие потуги пидарастерки шутить)
о такой жизни здравое население и мечтать не могли
спасибо, Владимир Владимирович Путин
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Tommy Hilfiger, Calvin Klein и другие бренды американской корпорации PVH закрывают свои магазины в России и Белоруссии с 7 марта.
Все коммерческие сделки приостанавливаются.
будут ходить в бобровых шкурах зимой, а летом лопухами обвязываться.
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Три вопроса:
1. Опять виноват Криштиану?
2. Чем Рангник лучше Сульшера?
3. Может всё таки усыпить Магваера?
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Позорища скузявые сегодня топили за МЮ, за врага. А по итогу всё равно отстрапонены.
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МЮ не вышел на этот сезон
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Ральф Сральник
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Ждем очередное интервью от Рио Фердинанда, что он с каждым туром все более уверен в том, что МЮ будет в топ-4
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Во втором тайме Ман Юнайтед был просто убог.
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Социальная сеть ТикТок заявила о приостановлении работы в России после принятия закона об ответсвенности за фейки про российскую армию.
ахаах, уже даже узкоглазые китайцы ссут пидорашкам прямо в ротик)))
ИЗОЛЯЦИЯ
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пиларасы
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ на троне!!!
маню на шершавом мухоморе!!!
Манчестер голубой!!!
скузня и прочий биомусор, в стойло!
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Попрошу не забывать,что манчестер юнайтед клуб заднеприводных куесосов,ато всякое бывает.
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Позор пригородным шлюхам
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КО РО ЛИ!!!
скузня на страпоне, в принципе как обычно.
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предлагаю закончить сезон прямо сейчас, как есть
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