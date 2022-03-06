Боуэн избежал серьезной травмы

Джаррод Боуэн Вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн избежал серьезной травмы в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" накануне.

25-летний Боуэн, забивший 12 голов и отдавший 11 результативных передач в этом сезоне с учетом всех соревнований, был вынужденно заменен в начале второго тайма проигранного "молотобойцами" матча (1:0).

Покинуть поле "Энфилда" Боуэну, пострадавшему в столкновении с крайним защитником "красных", помогали двое сотрудников медицинского штаба "Вест Хэма", потому что Джаррод не мог опираться на свою правую стопу.

Как гласит официальное заявление лондонского клуба, в воскресенье Боуэн прошел МРТ-обследование, которое не обнаружило серьезных проблем в пострадавшей пятке Джаррода.

Ближайшие дни Боуэн продолжит находиться под наблюдением медиков. Сроки возвращения Джаррода в строй на данном этапе не называются.


Метки Боуэн, Вест Хэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 06.03.2022 21:35 # true-manc
    тупая скузня вечно калечит соперников, особенно этот ублюдок робертсон очень грязно играет.
    команда заднеприводных костоломов, мерзкий портовый бордель без чести и достоинства, фу

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