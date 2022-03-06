Вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн избежал серьезной травмы в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" накануне.

25-летний Боуэн, забивший 12 голов и отдавший 11 результативных передач в этом сезоне с учетом всех соревнований, был вынужденно заменен в начале второго тайма проигранного "молотобойцами" матча (1:0).



Покинуть поле "Энфилда" Боуэну, пострадавшему в столкновении с крайним защитником "красных", помогали двое сотрудников медицинского штаба "Вест Хэма", потому что Джаррод не мог опираться на свою правую стопу.



Как гласит официальное заявление лондонского клуба, в воскресенье Боуэн прошел МРТ-обследование, которое не обнаружило серьезных проблем в пострадавшей пятке Джаррода.



Ближайшие дни Боуэн продолжит находиться под наблюдением медиков. Сроки возвращения Джаррода в строй на данном этапе не называются.