Рангник объяснил отсутствие Роналду в дерби Манчестера

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник объяснил, почему нападающий Криштиану Роналду пропускает дерби против "Манчестер Сити".

37-летнего Роналду, как и защитников Рафаэля Варана и Люка Шоу, неожиданно не оказалось в заявке "Юнайтед" на дерби Манчестера.



В общении с прессой перед началом воскресного матча Премьер-Лиги Рангник поведал, что у всех троих перечисленных игроков возникли проблемы со здоровьем.



"На этой неделе мы выявили два случая заражения ковидом, у Рафы и Люка. У Криштиану в пятницу вновь появились проблемы с мышцей бедра, и поэтому они недоступны", — приводит слова Рангника Evening Standard.