Рангник объяснил отсутствие Роналду в дерби Манчестера

Криштиану Роналду Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник объяснил, почему нападающий Криштиану Роналду пропускает дерби против "Манчестер Сити".

37-летнего Роналду, как и защитников Рафаэля Варана и Люка Шоу, неожиданно не оказалось в заявке "Юнайтед" на дерби Манчестера.

В общении с прессой перед началом воскресного матча Премьер-Лиги Рангник поведал, что у всех троих перечисленных игроков возникли проблемы со здоровьем.

"На этой неделе мы выявили два случая заражения ковидом, у Рафы и Люка. У Криштиану в пятницу вновь появились проблемы с мышцей бедра, и поэтому они недоступны", — приводит слова Рангника Evening Standard.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, травмы

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2022 20:00

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