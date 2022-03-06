Конор Макгрегор подтвердил свое намерение купить "Челси"

Конор Макгрегор Бывший чемпион по боям UFC Конор Макгрегор заверил, что серьезно настроен насчет покупки "Челси".

Как известно, в данный момент владелец "Челси" Роман Абрамович ищет покупателя на свой клуб, и на днях Макгегор опубликовал твит, который многими не был воспринят всерьез.

"Выдвигаю свое предложение в размере 1.5 млрд. фунтов", — говорилось в опубликованном Конором сообщении, которое сейчас удалено.

Оказывается, ирландский боец не пытался шутить или "хайпиться" на горячей теме — он действительно хочет стать новым владельцем "Челси".

"Я не шучу. Как я и сказал, я изучаю такую возможность. "Селтик" у Дермота Дезмонда, "Манчестер Юнайтед" у Глэйзеров и теперь "Челси". Все эти варианты я изучал. Не сомневайтесь, я планирую владеть футбольным клубом в будущем", — заверил Макгрегор насчет своих намерений.


Метки Макгрегор, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2022 17:00

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  1. frisby 06.03.2022 17:14 # frisby
    было бы неплохо. устроил бы в раздевалке этим дырявым жопонюхам - газМяс и сходу загнал бы тухлых залупенсов в Чемпионшип.

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  2. goya 06.03.2022 17:08 # goya
    Он никто чтобы владеть таким большим клубом. Да и денег у него таких нет. 4 лярда а не твои жалкие 1.5

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  3. uyga 06.03.2022 17:06 # uyga
    Жопа то не треснет?

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