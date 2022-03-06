Конор Макгрегор подтвердил свое намерение купить "Челси"

Бывший чемпион по боям UFC Конор Макгрегор заверил, что серьезно настроен насчет покупки "Челси".

Как известно, в данный момент владелец "Челси" Роман Абрамович ищет покупателя на свой клуб, и на днях Макгегор опубликовал твит, который многими не был воспринят всерьез.



"Выдвигаю свое предложение в размере 1.5 млрд. фунтов", — говорилось в опубликованном Конором сообщении, которое сейчас удалено.



Оказывается, ирландский боец не пытался шутить или "хайпиться" на горячей теме — он действительно хочет стать новым владельцем "Челси".



"Я не шучу. Как я и сказал, я изучаю такую возможность. "Селтик" у Дермота Дезмонда, "Манчестер Юнайтед" у Глэйзеров и теперь "Челси". Все эти варианты я изучал. Не сомневайтесь, я планирую владеть футбольным клубом в будущем", — заверил Макгрегор насчет своих намерений.