Конор Макгрегор подтвердил свое намерение купить "Челси"
Бывший чемпион по боям UFC Конор Макгрегор заверил, что серьезно настроен насчет покупки "Челси".
Как известно, в данный момент владелец "Челси" Роман Абрамович ищет покупателя на свой клуб, и на днях Макгегор опубликовал твит, который многими не был воспринят всерьез.
"Выдвигаю свое предложение в размере 1.5 млрд. фунтов", — говорилось в опубликованном Конором сообщении, которое сейчас удалено.
Оказывается, ирландский боец не пытался шутить или "хайпиться" на горячей теме — он действительно хочет стать новым владельцем "Челси".
"Я не шучу. Как я и сказал, я изучаю такую возможность. "Селтик" у Дермота Дезмонда, "Манчестер Юнайтед" у Глэйзеров и теперь "Челси". Все эти варианты я изучал. Не сомневайтесь, я планирую владеть футбольным клубом в будущем", — заверил Макгрегор насчет своих намерений.
06.03.2022 17:00
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было бы неплохо. устроил бы в раздевалке этим дырявым жопонюхам - газМяс и сходу загнал бы тухлых залупенсов в Чемпионшип.
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Он никто чтобы владеть таким большим клубом. Да и денег у него таких нет. 4 лярда а не твои жалкие 1.5
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Жопа то не треснет?
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