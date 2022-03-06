Роналду пропустит дерби Манчестера

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не примет участия в дерби против "Манчестер Сити".

37-летний Роналду является лучшим бомбардиром "Сити" в этом сезоне, забив 15 голов в 30 матчах этого сезона. Однако в 10 последних поединках Криштиану отличился лишь однажды.



По информации The Athletic, Роналду не примет участия в воскресном дерби Манчестера вовсе не из-за своей формы, а из-за травмы.



Также в заявку "красных дьяволов" не должен попасть нападающий Эдинсон Кавани, что открывает дверь в стартовый состав для Маркуса Рэшфорда.