Рангник раскритиковал трансферную политику "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник раскритиковал трансферную политику своего клуба.

В данный момент "Юнайтед" находится на пороге очередной перестройки в связи со скорым приходом нового главного тренера.



При этом "красные дьяволы" потратили уже свыше 1 миллиарда фунтов на новых игроков с момента ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году, и отсутствие стратегии в вопросе трансферов тревожит Рангника.



"Нам нужны последовательность и стабильность, нам нужно четко понимать, как мы — клуб и тренер — хотим играть. А также нам нужна ясная трансферная стратегия, чтобы покупать игроков, которые вписываются в нашу систему. У "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" это было в последние пять-шесть лет".



"Если вы посмотрите на их трансферную политику и их трансферные успехи, то вы обнаружите не так много игроков, про которых можно сказать, что это были ошибочные приобретения. Оба клуба весьма успешны в этом, и "Манчестер Юнайтед" это тоже необходимо".



"При сэре Алексе это было, однако с тех пор здесь сменилось несколько тренеров, и чтобы приблизиться к этим двум клубам, тебе нужен порядок с комплектацией состава. Ты должен действовать достаточно быстро, знать рынок и брать правильных игроков в правильный момент", — цитирует Рангника The Guardian.