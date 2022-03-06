Рангник раскритиковал трансферную политику "Юнайтед"

Ральф Рангник Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник раскритиковал трансферную политику своего клуба.

В данный момент "Юнайтед" находится на пороге очередной перестройки в связи со скорым приходом нового главного тренера.

При этом "красные дьяволы" потратили уже свыше 1 миллиарда фунтов на новых игроков с момента ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году, и отсутствие стратегии в вопросе трансферов тревожит Рангника.

"Нам нужны последовательность и стабильность, нам нужно четко понимать, как мы — клуб и тренер — хотим играть. А также нам нужна ясная трансферная стратегия, чтобы покупать игроков, которые вписываются в нашу систему. У "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" это было в последние пять-шесть лет".

"Если вы посмотрите на их трансферную политику и их трансферные успехи, то вы обнаружите не так много игроков, про которых можно сказать, что это были ошибочные приобретения. Оба клуба весьма успешны в этом, и "Манчестер Юнайтед" это тоже необходимо".

"При сэре Алексе это было, однако с тех пор здесь сменилось несколько тренеров, и чтобы приблизиться к этим двум клубам, тебе нужен порядок с комплектацией состава. Ты должен действовать достаточно быстро, знать рынок и брать правильных игроков в правильный момент", — цитирует Рангника The Guardian.


Метки Манчестер Юнайтед, Рангник, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. rah 06.03.2022 15:32 # rah
    ну для этого надо понимать как вы хотите играть, а если каждые полсезона менять физруков и тратить по 100 лямов на какое то говно явно хуита получится...

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  2. ensiferum 06.03.2022 15:14 # ensiferum
    Ещё ни один временщик в истории футбола столько не пистел, как этот тип.

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