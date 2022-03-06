Клопп удивлен, что Трента продолжают критиковать

Юрген Клопп и Трент Александер-Арнольд Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп удивлен, что некоторые люди до сих пор критикуют правого защитника Трента Александер-Арнольда.

Накануне против "Вест Хэма" Александер-Арнольд отдал свою 15-ю результативную передачу в этом сезоне с учетом всех соревнований, а также отметился выносом мяча с линии ворот.

Тем не менее, порой Трент по-прежнему навлекает на себя критику за свои действия в обороне, но Клопп находит это несправедливым.

"Я этого абсолютно не понимаю, правда. Но я не думаю, что смогу это изменить, что бы я ни сказал".

Если бы он не мог обороняться, он бы не играл у нас — по крайней мере, не на этой позиции".

"Он прибавил во всех аспектах, включая игру в обороне, однако он настолько молод, что может и должен продолжать прогрессировать. У нас нет проблем с его игрой в обороне", — цитирует Клоппа The Independent.


Метки Александер-Арнольд, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2022 14:00

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  1. meshuggah 06.03.2022 14:38 # meshuggah
    Умеет только рандомно вешать, в защите полный ноль

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  2. jirrort 06.03.2022 14:38 # jirrort
    Гнида портовая снова ноет

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  3. ganinilyha 06.03.2022 14:21 # ganinilyha
    Лохич просто

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