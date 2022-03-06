Рангник просит "Юнайтед" купить Нкунку

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник настаивает, чтобы его клуб приобрел атакующего полузащитника "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку.

Именно Рангник перевез Нкунку в Лейпциг из ПСЖ три года назад. Теперь, утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, Ральф хочет воссоединиться с Кристофером.



После рекомендации Рангника "Юнайтед" включил Нкунку в свой список потенциальных трансферных целей. В прошлый уикенд скауты "красных дьяволов" стали свидетелями, как 24-летний француз забил единственный гол в матче против "Бохума".



Тот гол, к слову, стал для Нкунку его 25-м в 36 матчах этого сезона. Еще на счету Кристофера восемь результативных передач.



В случае перехода в "Юнайтед" Нкунку, чей контракт в Лейпциге предусматривает отступные в 62 миллиона фунтов, смог бы увеличить свою текущую зарплату втрое — до 90 тыс. фунтов в неделю.



Нкунку сватают в различные европейские клубы, однако немецкий источник издания убежден, что Кристофер отправится в Премьер-Лигу.