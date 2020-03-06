Рангник знает, кого хочет видеть на своем месте

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что уже знает, кого хочет видеть в качестве следующего главного тренера "красных дьяволов".

Едва приступив к работе с "Юнайтед", Рангник сразу же заявил, что может порекомендовать себя на роль постоянного рулевого.



Рангник не уточняет, кто является его фаворитом, но уже готов дать совет клубу, если его об этом попросят.



"Пока что мы не разговаривали об этом — ни с (спортивным директором) Джоном Мерто, ни с кем-либо еще. За недели и месяцы, что я здесь нахожусь, мы не разговаривали на эту тему".



"Я знаю свое мнение, но пока что мы не говорили об этом. Это все, что я могу сказать вам", — поведал Рангник Sky Sports.