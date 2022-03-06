Александер-Арнольд: "Главное — сделать дело"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что качество игры его команды в матче против "Вест Хэма" вторично, главное — результат.

Открыв счет в первом тайме усилиями Садио Мане, "Ливерпуль" так и не смог наиграть на второй гол против "Вест Хэма".



Однако "красные" все равно победили 1:0 и сократили свое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" до трех очков, и для Трента это самое важное.



"Слушайте, взгляните на матч против "Бернли", когда мы тоже победили 1:0. Замечательно побеждать с большим голевым перевесом, но именно такие матчи, как этот, имеют значение".



"Неважно, каким образом, главное — сделать дело", — цитирует Александер-Арнольда Daily Mirror.