Александер-Арнольд: "Главное — сделать дело"
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что качество игры его команды в матче против "Вест Хэма" вторично, главное — результат.
Открыв счет в первом тайме усилиями Садио Мане, "Ливерпуль" так и не смог наиграть на второй гол против "Вест Хэма".
Однако "красные" все равно победили 1:0 и сократили свое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" до трех очков, и для Трента это самое важное.
"Слушайте, взгляните на матч против "Бернли", когда мы тоже победили 1:0. Замечательно побеждать с большим голевым перевесом, но именно такие матчи, как этот, имеют значение".
"Неважно, каким образом, главное — сделать дело", — цитирует Александер-Арнольда Daily Mirror.
06.03.2022 11:00
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Бледная тень Риса Джеймса
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КНЯЗЬ!!!
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1-Я НАУЧНАЯ БИОГРАФИЯ ТРЕНТА АЛЕКСАНДРА-АРНОЛЬДА
Мама и папа родили его негром,
Пала свалил в Зимбабве,
У мамки-чернильницы расстройство нервов
Слегла в дурку, а сынка отдала в ливерпульский детдом.
Где малыша Трента заставляли торговать тузом
Так воспитатели делали из него настоящего колбасника
Учили технике минета и анальным безобразиям
Поэтому с детства привыкший к мужскому вниманию
Чумазик вырос совсем ненормальным
Всем сердцем и навеки полюбил ФК Ливерпул
Даже надрывая сфинктер, вспоминал Стамбул
Плакал, когда закончил карьеру легендарный Джерорт
От горя принимал тогда у всего города в очко и рот
В общем, Трентик хотел, чтобы скаузеры покорили вселенную
А сам мечтал стать новым портовым селебрити
Сперва делал на поле большие успехи, рано заиграл в основе
Образцово подставлял зад нападающим - его лучше всех пороли
Под него даже придумали новое футбольное амплуа
«Плеймейкер, играющий на краю защиты»
Но точность паса обычно не выше 50%
Этакий правоногий Роберто Карлос после лоботомии, с прицелом сбитым
С годами черныш начал сдавать всё сильнее
Ведь сифилис серьёзно подпортил зрение
Да и поношенный организм не выдержал истязаний
Уж слишком часто его задний проход терзали
В итоге совсем беспомощно стал смотреться Трентик
Играет лишь из-за скаузерского уважения к заправским минетчикам
Бедолага, а ведь он мечтал брать трофеи со своим Ливерпулом
Но как и Стиви Джи, остался только с порванным дулом
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Хоть и спасал, но и на своем фланге много позволял.
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Молотки конечно хорошо играли, но ливерпуль доминировал и мог делать счет разгромным, поэтому победа ничуть не вымученная а полностью заслуженная
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Важно каким образом. Молотки не баварцы
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