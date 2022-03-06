Александер-Арнольд: "Главное — сделать дело"

Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что качество игры его команды в матче против "Вест Хэма" вторично, главное — результат.

Открыв счет в первом тайме усилиями Садио Мане, "Ливерпуль" так и не смог наиграть на второй гол против "Вест Хэма".

Однако "красные" все равно победили 1:0 и сократили свое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" до трех очков, и для Трента это самое важное.

"Слушайте, взгляните на матч против "Бернли", когда мы тоже победили 1:0. Замечательно побеждать с большим голевым перевесом, но именно такие матчи, как этот, имеют значение".

"Неважно, каким образом, главное — сделать дело", — цитирует Александер-Арнольда Daily Mirror.


Метки Александер-Арнольд, Вест Хэм, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2022 11:00

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  1. division 06.03.2022 13:13 # division
    Бледная тень Риса Джеймса

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  2. electric 06.03.2022 12:55 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  3. true-manc 06.03.2022 12:40 # true-manc
    1-Я НАУЧНАЯ БИОГРАФИЯ ТРЕНТА АЛЕКСАНДРА-АРНОЛЬДА

    Мама и папа родили его негром,
    Пала свалил в Зимбабве,
    У мамки-чернильницы расстройство нервов
    Слегла в дурку, а сынка отдала в ливерпульский детдом.
    Где малыша Трента заставляли торговать тузом

    Так воспитатели делали из него настоящего колбасника
    Учили технике минета и анальным безобразиям
    Поэтому с детства привыкший к мужскому вниманию
    Чумазик вырос совсем ненормальным

    Всем сердцем и навеки полюбил ФК Ливерпул
    Даже надрывая сфинктер, вспоминал Стамбул
    Плакал, когда закончил карьеру легендарный Джерорт
    От горя принимал тогда у всего города в очко и рот

    В общем, Трентик хотел, чтобы скаузеры покорили вселенную
    А сам мечтал стать новым портовым селебрити
    Сперва делал на поле большие успехи, рано заиграл в основе
    Образцово подставлял зад нападающим - его лучше всех пороли

    Под него даже придумали новое футбольное амплуа
    «Плеймейкер, играющий на краю защиты»
    Но точность паса обычно не выше 50%
    Этакий правоногий Роберто Карлос после лоботомии, с прицелом сбитым

    С годами черныш начал сдавать всё сильнее
    Ведь сифилис серьёзно подпортил зрение
    Да и поношенный организм не выдержал истязаний
    Уж слишком часто его задний проход терзали

    В итоге совсем беспомощно стал смотреться Трентик
    Играет лишь из-за скаузерского уважения к заправским минетчикам
    Бедолага, а ведь он мечтал брать трофеи со своим Ливерпулом
    Но как и Стиви Джи, остался только с порванным дулом

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  4. akadam 06.03.2022 12:21 # akadam
    Хоть и спасал, но и на своем фланге много позволял.

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  5. tursa 06.03.2022 11:10 # tursa
    Молотки конечно хорошо играли, но ливерпуль доминировал и мог делать счет разгромным, поэтому победа ничуть не вымученная а полностью заслуженная

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  6. alanred 06.03.2022 11:05 # alanred
    Важно каким образом. Молотки не баварцы

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