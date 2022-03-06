"Ньюкасл" готов заплатить 50 млн. фунтов за Муссу Диаби

"Ньюкасл" готов выложить 50 миллионов фунтов за полузащитника "Байера" Муссу Диаби.

Потратив около 90 млн. фунтов в январе, "Ньюкасл" готов инвестировать еще больше в укрепление своего состава грядущим летом.



По информации Daily Mail, "сороки" уже несколько месяцев следят за Диаби, который выдающимся образом проводит этот сезон, забив 15 голов и отдав девять результативных передач в 31 матче.



Накануне "Байер" сыграл вничью с "Баварией" в рамках Бундеслиги (1:1), и скауты клуба с "Сент-Джеймс Парк" в очередной раз просматривали Муссу.



В Леверкузене осведомлены об интересе других клубов к Диаби и хотят за 22-летнего француза ближе к 75 млн. фунтов, которые "Байер" получил за Кая Хаверца от "Челси" в 2020 году.



