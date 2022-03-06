Гвардиола: "Сити" определенно нужен нападающий"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассчитывает, что его клуб купит нападающего грядущим летом.

Прошлым летом "Сити" не удалось найти замену для покинувшего клуб Серхио Агуэро. И хотя "горожане" отлично проводят этот сезон, Гвардиола по-прежнему требует нападающего.



"Думаю, клубу определенно нужен нападающий. Вы говорите, что мы играем великолепно без нападающего, потому что мы побеждаем. Когда мы не побеждаем, вы говорите что нам нужен нападающий и что я наивен".



"Как этим парням вообще удается играть без нападающего? В Премьер-Лиге ты должен играть с нападающим".



"Поэтому нам нужен нападающий. Думаю, клуб приложит усилия к этому", — цитирует Гвардиолу The Independent.