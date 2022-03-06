"Юнайтед" задуывается о приглашении Хазенхюттля
"Манчестер Юнайтед" обдумывает назначение Ральфа Хазенхюттля из "Саутгемптона" своим следующим главным тренером.
Ожидается, что по окончании этого сезона Ральф Рангник уступит тренерский мостик "Юнайтед" одному из кандидатов, над составлением шорт-листа которых клуб уже вовсю работает.
Фаворитами на роль постоянного наставника "Юнайтед" остаются Маурисио Почеттино и Эрик Тен Хаг, однако "красные дьяволы" не закрывают дверь перед другими специалистами, и очередным пополнением упомянутого шорт-лист стал Хазенхюттль.
Рангник прекрасно осведомлен о способностях Хазенхюттля, с которым ему довелось поработать еще в "РБ Лейпциг".
Как и Почеттино, Хазенхюттль сделал себе имя в "Саутгемптоне". Австрийский специалист поставил "святым" очень привлекательный футбол и выдал ряд неожиданных результатов в этом сезоне.
Как сообщает Daily Mirror, своей работой на "Сент-Мэри" Хазенхюттль привлек внимание и ряда других больших клубов, помимо "Юнайтед".
06.03.2022 08:00
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