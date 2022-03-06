Мерсон советует Рангнику не выпускать Магуайра и Роналду против "Сити"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон посоветовал наставнику "Манчестер Юнайтед" Ральфу Рангнику не выпускать защитника Харри Магуайра и нападающего Криштиану Роналду на матч против "Манчестер Сити".

В последнее время игра Магуайра и Роналду вызывает большие нарекания. Первого критикуют за медлительность в обороне, а второй перестал забивать, отличившись лишь раз в 10 последних матчах.



Мерсон считает, что в воскресном дерби Манчестера "красным дьяволам" нужно сделать ставку на быстрые контратаки, чтобы иметь шансы на победу.



"Ходят слухи, что игроки "Манчестер Юнайтед" не хотят видеть Магуайра в стартовом составе, и это неприятно, потому что он классный парень и хороший профессионал, который заботится о других игроках. Он не переживает за себя, он командный игрок".



"Но я не думаю, что он сыграет в этом матче. Кроме того, я бы сыграл с Рэшфордом и Элангой. Если у них и будут какие-нибудь шансы на победу в матче, то только благодаря энергичным контратакам со скоростью и техникой".



"Лично я бы не выпускал Роналду на этот матч. Они доминировали против "Уотфорда" и владели мячом около 80 процентов времени, но против "Сити" этого не будет".



"Как часто они будут диктовать игру на половине поля "Сити"? Будь я Джоном Стоунсом или Эмериком Лапортом, я бы предпочел играть против Роналду, чем опекать кого-нибудь вроде Рэшфорда. Они не хотят играть против оппонента со скоростью".



"Юнайтед" обладает атакующей мощью, в чем мы могли убедиться прежде, но Рангник должен не ошибиться, иначе это может быть разгром с четырьмя-пятью пропущенными голами", — сообщил Мерсон Sky Sports.