Клопп: "Нам немного повезло победить"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что его команда не показала своего лучшего футбола против "Вест Хэма".

В субботу хозяевам "Энфилда" удалось забить только один гол, однако этого оказалось достаточно, чтобы одержать минимальную победу против "молотобойцев" и сократить отставание от вершины Премьер-Лиги до трех очков.



По словам Клоппа, его команде потребовалось немного удачи, чтобы сохранить победный счет к финальному свистку.



"Мы могли сыграть лучше. Мы неплохо провели первый тайм, но если ты не улучшаешь свою игру во втором тайме, тебе потребуются быстрые ноги, большое сердце и страсть для достижения результата. У нас это нашлось".



"Мы нанесли много ударов, чтобы решить судьбу матча, но многие из них были заблокированы".



"В концовке игра была открытой, и нам потребовалось немного удачи, однако невозможно одержать так много побед подряд без капельки удачи. Ты не можешь побеждать, каждый раз показывая свой лучший футбол".



"Мы могли сыграть лучше. У нас большое пространство, чтобы прибавить. Мы поработаем над этим, чтобы во вторник против "Интера" попробовать снова", — сообщил Клопп BBC.