"Ювентус" обратился к Райоле насчет возвращения Погба

"Ювентус" обратился к агенту Мино Райоле насчет возвращения полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Поба в Турин.

Сейчас у Погба остается менее четырех месяцев по контракту с "Юнайтед", и упорное молчание Поля видится намеком на его готовность покинуть "Олд Траффорд".



Заполучить 28-летнего игрока сборной Франции свободным агентом хотели бы многие клубы, включая "Ювентус", за который Поль сыграл 178 матчей в период с 2012 по 2016 год.



По информации Gazzetta dello Sport, "Ювентус" уже инициировал переговоры с Райолой, выразив готовность платить Погба 6.2 млн. фунтов. Речь идет о базовой зарплате — с учетом бонусов Поль сможет получать до 8.3 млн. фунтов каждые 12 месяцев.



Вероятно, Погба не будет спешить с решением. Поль все еще выжидает, какие предложения ему сделают ПСЖ и "Реал".