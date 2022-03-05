"Ювентус" обратился к Райоле насчет возвращения Погба
"Ювентус" обратился к агенту Мино Райоле насчет возвращения полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Поба в Турин.
Сейчас у Погба остается менее четырех месяцев по контракту с "Юнайтед", и упорное молчание Поля видится намеком на его готовность покинуть "Олд Траффорд".
Заполучить 28-летнего игрока сборной Франции свободным агентом хотели бы многие клубы, включая "Ювентус", за который Поль сыграл 178 матчей в период с 2012 по 2016 год.
По информации Gazzetta dello Sport, "Ювентус" уже инициировал переговоры с Райолой, выразив готовность платить Погба 6.2 млн. фунтов. Речь идет о базовой зарплате — с учетом бонусов Поль сможет получать до 8.3 млн. фунтов каждые 12 месяцев.
Вероятно, Погба не будет спешить с решением. Поль все еще выжидает, какие предложения ему сделают ПСЖ и "Реал".
05.03.2022 23:00
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