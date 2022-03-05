Мане принес "Ливерпулю" победу над "Вест Хэмом"

"Ливерпуль" вновь дышит в спину "Манчестер Сити" благодаря домашней победе над "Вест Хэмом" со счетом 1:0.

Относительно кубкового матча против "Норвича" в стартовом составе "красных" уцелели только Алиссон, Ибраима Конате и Джордан Хендерсон.



"Молотобойцы" недосчитались своего капитана Деклана Райса, чье место в старте занял Никола Влашич. Лукаш Фабиански вернулся в ворота, Аарон Крессуэлл — на левый фланг обороны.



Матч начался с отчаянного штурма хозяев. Уже на второй минуте Мохамед Салах вышел один на один, однако Фабиански выручил свою команду.



"Вест Хэм" выстоял под этим натиском, а на 14-й минуте впервые показал зубы — Алиссон отразил удар Мичейла Антонио с левого края штрафной площади.



"Ливерпуль" чуть остепенился, но атаковать не перестал и на 27-й минуте открыл счет. Трент Александер-Арнольд с границы штрафной, ближе к правому флангу, сильно направил мяч во вратарскую, а там Садио Мане подставил ногу — 1:0.



В концовке тайма команды обменялись убойными моментами с выносом мяча с линии ворот. "Молотобойцев" спас Крессуэлл, а на выручку Алиссону, через которого снаряд перебросил выскочивший один на один Влашич, пришел Александер-Арнольд.



В начале второго тайма "красные" просто не давали сопернику перевести дух. Особенно старались Салах и Луис Диас.



Однако со вторым голом у "Ливерпуля" не заладилось. "Вест Хэм" постепенно стал чувствовать все смелее — терять команде Дэвида Мойеса была нечего.



Как бы то ни было, счет уже не изменился. "Ливерпуль" одержал важную победу и приблизился к "Манчестер Сити", а "Вест Хэм" упустил возможность хотя бы на сутки ворваться в топ-4.



"Ливерпуль" — "Вест Хэм". Отчет о матче