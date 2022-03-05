Тухель раскритиковал фанатов "Челси" за скандирование в честь Абрамовича

Наставник "Челси" Томас Тухель раскритиковал своих фанатов, скандировавших имя владельца клуба Романа Абрамовича в матче против "Бернли".

Как и другие матчи этого уикенда в Премьер-Лиге, субботняя игра на "Терф Мур" сопровождалась акцией в поддержку Украины.



При этом по ходу матча фанаты гостевой команды принялись скандировать имя Абрамовича, благодаря российского олигарха, находящегося в процессе продажи клуба.



По мнению Тухеля, две эти вещи несовместимы друг с другом, о чем Томас поведал после победы 0:4.



"Это неподходящий момент для этого. Если мы проявляем солидарность, значит мы проявляем солидарность вместе".



"Мы преклоняем колено вместе. Если важный человек из нашего клуба или другого клуба умирает, мы устраиваем минуту молчания".



"Это неподходящий момент, чтобы посылать противоречивые сигналы. Это момент, чтобы проявить уважение, и именно этого мы хотим".



"Нашим фанатам нужно помнить, для чего была эта минута аплодисментов. Она была для Украины, и двух мнений в этой ситуации быть не может. С ними (украинцами) наши мысли и наша поддержка, и мы должны выступать единым фронтам. Это неподходящий момент для других посланий", — цитирует Тухеля The Independent.