Тухель: "Джеймс был великолепен"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель высоко оценил игру защитника Риса Джеймса против "Бернли".

Субботний выезд на "Терф Мур" стал для Джеймса всего лишь третьим матчем — или первым в стартовом составе — после двух месяцев отсутствия с травмой задней поверхности бедра.



Однако именно Рис открыл счет, а затем еще отметился результативной передачей. После победы 0:4 Тухель не стал скупиться на похвалу в адрес подопечного.



"Это невероятно, насколько он полезен для команды. Вы привыкли к такой игре, но не забываете, что он едва пропустил восемь-девять недель".



"Он проявил себя во всех трех матчах (после возвращения в строй) — против "Ливерпуля", "Лутона" и сегодня, и это впечатляет. Когда играешь с вингбеками, эти позиции имеют ключевое значение для твоей атакующей игры. Он был великолепен, и он вскрыл игру для нас", — цитирует Тухеля BBC.