"Челси" сокрушил "Бернли"

Кай Хаверц "Челси" наказал "Бернли" за провал в начале второго тайма, одержав победу 0:4 на "Терф Мур".

Относительно поражения от "Лестера" посреди недели из стартового состава "бордовых" пропали Бен Ми и Максвелл Корне. Их заменили Натан Коллинс и Джей Родригес.

По сравнению с кубковым матчем против "Лутона" в старт "синих" вернулись сильнейшие игроки, включая выздоровевшего Риса Джеймса, но на острие атак в этот раз оказался не Ромелу Лукаку, а Кай Хаверц. Получил свой шанс с первых минут Сауль Ньигес.

В первом тайме "Челси" почти в четыре раза больше владел мячом, однако "Бернли" держал строй и не прижимался к своим воротам.

До перерыва "синие" создали лишь пару полумоментов — бордовые" впереди выглядели гораздо интереснее, делая ставку на быстрые контратаки. Один только Дуайт Макнил имел два отличных шанса, но оба раза не попал в створ.

А второй тайм начался с гола гостей. Джеймс получил мяч на правом краю штрафной и принялся финтить, после чего нанес удар с острого угла — 0:1.

Пока соперник приходил в себя, "Челси" забил и второй. Кристиан Пулишич вошел в штрафную с правого фланга и навесил к дальней штанге, где Хаверц нанес удар головой — 0:2.

На 55-й минуте счет и вовсе стал крупным. Это Хаверц во вратарской замкнул прострел Джеймса — 0:3.

Хозяева чуть встрепенулись, но их попытка размочить счет обернулась четвертым пропущенным голом на 69-й минуте. Джеймс Тарковски неудачно прервал прострел Сауля с левого фланга, и Пулишич из пределов вратарской расстрелял цель — 0:4.

Вскоре игра совершенно успокоилась. Шансов для гола престижа у "бордовых" в концовке не было.

"Бернли" выглядел лучше в первом тайме, но необъяснимый провал, случившийся с командой Шона Дайча в начале второй половины матча, дал "Челси" возможность оформить комфортную победу.

"Бернли" — "Челси". Отчет о матче


Метки Бернли, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2022 19:55

Количество просмотров Просмотров: 1499

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kukuruzzo 05.03.2022 20:59 # kukuruzzo
    Манюша

    (ответить)

  2. electric 05.03.2022 20:59 # electric
    МОНЕ братішкі!

    (ответить)

  3. electric 05.03.2022 20:57 # electric
    FOOTBALL STANDS TOGETHER!

    (ответить)

  4. skychnie-oboi 05.03.2022 20:55 # skychnie-oboi
    Салахх ебанное днище все запаривает на 100%.

    (ответить)

  5. progressive 05.03.2022 20:55 # progressive
    В Германии автоконцерны увольняют своих сотрудников.

    Началось. Довыебывались своими санкциями.

    (ответить)

  6. dexter 05.03.2022 20:51 # dexter
    Какой же сын мертвой 6ляди этот Мосс.

    (ответить)

  7. dexter 05.03.2022 20:50 # dexter
    Ща полтарашка расскажет, насколько Мосс не предвзят. Слепая хуета должна просто пенку поставить во втором тайме.

    (ответить)

  8. electric 05.03.2022 20:47 # electric
    Ливерпуль - КНЯЗИ!!!
    С этим спорить бесполезно!

    (ответить)

  9. chelsea-super 05.03.2022 20:46 # chelsea-super
    Джеймс имба, просто бист.

    (ответить)

  10. skychnie-oboi 05.03.2022 20:44 # skychnie-oboi
    Салах пцц днарь.Уже должны вести 1-0.

    (ответить)

  11. drogba11cool 05.03.2022 20:40 # drogba11cool
    https://2ch.hk/b/src/264282315/16463957006070.mp4

    (ответить)

  12. dexter 05.03.2022 20:37 # dexter
    Мосс - старый, плешивый хохол. Чистейшая пенка.

    (ответить)

  13. thegodfather 05.03.2022 20:32 # thegodfather
    https://vm.tiktok.com/ZMLUStF6d/

    Кау дела у русского мира?!)

    (ответить)

  14. drogba11cool 05.03.2022 20:21 # drogba11cool
    https://2ch.hk/po/src/46440864/16464987626300.webm

    (ответить)

  15. jirrort 05.03.2022 20:16 # jirrort
    А чё Райса нету?

    (ответить)

  16. jirrort 05.03.2022 20:10 # jirrort
    Хоть победа, хоть беда,с ИМПЕРАТОРАМИ навсегда!

    (с) Тоби Магуайр

    (ответить)

  17. drogba11cool 05.03.2022 20:09 # drogba11cool
    Nordwind Airlines с 7 марта приостанавливает все свои международные рейсы.
    Авиакомпания "Победа" с 8 марта останавливает полеты за рубеж.
    «Аэрофлот» с 8 марта останавливает все зарубежные рейсы.

    (ответить)

  18. chelsea-69 05.03.2022 20:07 # chelsea-69
    На чиле

    (ответить)

  19. skydreams 05.03.2022 20:04 # skydreams
    Парни играли за Абрамовича! Спасибо вам! Подняли настроение

    (ответить)

  20. brown-ale 05.03.2022 19:58 # brown-ale
    Кажется, игроки только обрадовались уходу Абрамовича.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: