"Челси" сокрушил "Бернли"

"Челси" наказал "Бернли" за провал в начале второго тайма, одержав победу 0:4 на "Терф Мур".

Относительно поражения от "Лестера" посреди недели из стартового состава "бордовых" пропали Бен Ми и Максвелл Корне. Их заменили Натан Коллинс и Джей Родригес.



По сравнению с кубковым матчем против "Лутона" в старт "синих" вернулись сильнейшие игроки, включая выздоровевшего Риса Джеймса, но на острие атак в этот раз оказался не Ромелу Лукаку, а Кай Хаверц. Получил свой шанс с первых минут Сауль Ньигес.



В первом тайме "Челси" почти в четыре раза больше владел мячом, однако "Бернли" держал строй и не прижимался к своим воротам.



До перерыва "синие" создали лишь пару полумоментов — бордовые" впереди выглядели гораздо интереснее, делая ставку на быстрые контратаки. Один только Дуайт Макнил имел два отличных шанса, но оба раза не попал в створ.



А второй тайм начался с гола гостей. Джеймс получил мяч на правом краю штрафной и принялся финтить, после чего нанес удар с острого угла — 0:1.



Пока соперник приходил в себя, "Челси" забил и второй. Кристиан Пулишич вошел в штрафную с правого фланга и навесил к дальней штанге, где Хаверц нанес удар головой — 0:2.



На 55-й минуте счет и вовсе стал крупным. Это Хаверц во вратарской замкнул прострел Джеймса — 0:3.



Хозяева чуть встрепенулись, но их попытка размочить счет обернулась четвертым пропущенным голом на 69-й минуте. Джеймс Тарковски неудачно прервал прострел Сауля с левого фланга, и Пулишич из пределов вратарской расстрелял цель — 0:4.



Вскоре игра совершенно успокоилась. Шансов для гола престижа у "бордовых" в концовке не было.



"Бернли" выглядел лучше в первом тайме, но необъяснимый провал, случившийся с командой Шона Дайча в начале второй половины матча, дал "Челси" возможность оформить комфортную победу.



"Бернли" — "Челси". Отчет о матче