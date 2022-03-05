"Челси" сокрушил "Бернли"
"Челси" наказал "Бернли" за провал в начале второго тайма, одержав победу 0:4 на "Терф Мур".
Относительно поражения от "Лестера" посреди недели из стартового состава "бордовых" пропали Бен Ми и Максвелл Корне. Их заменили Натан Коллинс и Джей Родригес.
По сравнению с кубковым матчем против "Лутона" в старт "синих" вернулись сильнейшие игроки, включая выздоровевшего Риса Джеймса, но на острие атак в этот раз оказался не Ромелу Лукаку, а Кай Хаверц. Получил свой шанс с первых минут Сауль Ньигес.
В первом тайме "Челси" почти в четыре раза больше владел мячом, однако "Бернли" держал строй и не прижимался к своим воротам.
До перерыва "синие" создали лишь пару полумоментов — бордовые" впереди выглядели гораздо интереснее, делая ставку на быстрые контратаки. Один только Дуайт Макнил имел два отличных шанса, но оба раза не попал в створ.
А второй тайм начался с гола гостей. Джеймс получил мяч на правом краю штрафной и принялся финтить, после чего нанес удар с острого угла — 0:1.
Пока соперник приходил в себя, "Челси" забил и второй. Кристиан Пулишич вошел в штрафную с правого фланга и навесил к дальней штанге, где Хаверц нанес удар головой — 0:2.
На 55-й минуте счет и вовсе стал крупным. Это Хаверц во вратарской замкнул прострел Джеймса — 0:3.
Хозяева чуть встрепенулись, но их попытка размочить счет обернулась четвертым пропущенным голом на 69-й минуте. Джеймс Тарковски неудачно прервал прострел Сауля с левого фланга, и Пулишич из пределов вратарской расстрелял цель — 0:4.
Вскоре игра совершенно успокоилась. Шансов для гола престижа у "бордовых" в концовке не было.
"Бернли" выглядел лучше в первом тайме, но необъяснимый провал, случившийся с командой Шона Дайча в начале второй половины матча, дал "Челси" возможность оформить комфортную победу.
"Бернли" — "Челси". Отчет о матче
05.03.2022 19:55
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Манюша
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МОНЕ братішкі!
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FOOTBALL STANDS TOGETHER!
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Салахх ебанное днище все запаривает на 100%.
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В Германии автоконцерны увольняют своих сотрудников.
Началось. Довыебывались своими санкциями.
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Какой же сын мертвой 6ляди этот Мосс.
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Ща полтарашка расскажет, насколько Мосс не предвзят. Слепая хуета должна просто пенку поставить во втором тайме.
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Ливерпуль - КНЯЗИ!!!
С этим спорить бесполезно!
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Джеймс имба, просто бист.
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Салах пцц днарь.Уже должны вести 1-0.
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https://2ch.hk/b/src/264282315/16463957006070.mp4
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Мосс - старый, плешивый хохол. Чистейшая пенка.
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Кау дела у русского мира?!)
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https://2ch.hk/po/src/46440864/16464987626300.webm
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А чё Райса нету?
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Хоть победа, хоть беда,с ИМПЕРАТОРАМИ навсегда!
(с) Тоби Магуайр
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Nordwind Airlines с 7 марта приостанавливает все свои международные рейсы.
Авиакомпания "Победа" с 8 марта останавливает полеты за рубеж.
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