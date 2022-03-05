"Севилья" не будет выкупать Антони Мартиаля

"Севилья" планирует вернуть нападающего Антони Мартиаля в "Манчестер Юнайтед" по окончании сезона.

Еще в декабре Мартиаль сообщил наставнику "Юнайтед" Ральфу Рангнику о своем желании покинуть "Олд Траффорд" в январе.



Отвергнув ряд других клубов, Антони отправился в аренду в "Севилью", где, как ему казалось, у него будут наивысшие шансы играть регулярно.



Однако с тех пор 26-летний француз сыграл только четыре матча за "Севилью", после чего получил травму и не вернулся в строй до сих пор.



Как сообщает Daily Mail, "Севилья" уже решила, что не будет выкупать Мартиаля, чья зарплата не по карману клубу Ла Лиги. Таким образом, летом Антони вернется в "Юнайтед", где у него есть контракт до 2024 года.