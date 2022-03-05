Бернарду Силва назвал собаку в честь Стоунса
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва рассказал, что назвал собаку в честь своего партнера по команде Джона Стоунса.
Силва и Стоунс не только вместе выступают за команду Хосепа Гвардиолы, но и являются большими друзьями.
Дружба португальца и англичанина настолько сильна, что Бернарду даже завел щенка, которому дал кличку Джон.
"Щенок у нас уже девять месяцев. У меня пока нет детей, поэтому он как маленький ребенок для меня. Он счастлив с нами", — сообщил Силва The Telegraph.
05.03.2022 18:00
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усыновил сына лэмпарда
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а че не стиви
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Надо было назвать стивеном.
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КОРОЛЬ!!!
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трутеньманк-КОЛОЛИ!
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