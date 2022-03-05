Бернарду Силва назвал собаку в честь Стоунса

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва рассказал, что назвал собаку в честь своего партнера по команде Джона Стоунса.

Силва и Стоунс не только вместе выступают за команду Хосепа Гвардиолы, но и являются большими друзьями.



Дружба португальца и англичанина настолько сильна, что Бернарду даже завел щенка, которому дал кличку Джон.



"Щенок у нас уже девять месяцев. У меня пока нет детей, поэтому он как маленький ребенок для меня. Он счастлив с нами", — сообщил Силва The Telegraph.