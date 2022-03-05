Бернарду Силва назвал собаку в честь Стоунса

Бернарду Силва Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва рассказал, что назвал собаку в честь своего партнера по команде Джона Стоунса.

Силва и Стоунс не только вместе выступают за команду Хосепа Гвардиолы, но и являются большими друзьями.

Дружба португальца и англичанина настолько сильна, что Бернарду даже завел щенка, которому дал кличку Джон.

"Щенок у нас уже девять месяцев. У меня пока нет детей, поэтому он как маленький ребенок для меня. Он счастлив с нами", — сообщил Силва The Telegraph.


Метки Манчестер Сити, Силва, Стоунс

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 05.03.2022 19:24 # alexomck
    усыновил сына лэмпарда

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  2. chlesea88 05.03.2022 18:56 # chlesea88
    а че не стиви

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  3. danny949494 05.03.2022 18:49 # danny949494
    Надо было назвать стивеном.

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  4. true-manc 05.03.2022 18:41 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  5. liverbro 05.03.2022 18:08 # liverbro
    трутеньманк-КОЛОЛИ!

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