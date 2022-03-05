Почеттино хочет назад в "Тоттенхэм"
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино хочет вернуться в "Тоттенхэм" грядущим летом.
Согласно слухам, Почеттино является одним из фаворитов на роль постоянного рулевого "Манчестер Юнайтед". Также аргентинского специалиста связывают с переходом в "Реал".
Как сообщает talkSPORT со ссылкой на свои источники в Париже, Маурисио действительно должен покинуть "Парк де Пренс" по окончании сезона, но своим приоритетным направлением рассматривает "Тоттенхэм".
Почеттино тренировал "Тоттенхэм" до ноября 2019, покинув клуб спустя считанные месяцы после первого в истории "шпор" финала Лиги Чемпионов, но до сих пор находится в хороших отношениях с президентом "шпор" Даниэлем Леви.
Возвращение Маурисио в "Тоттенхэм" означало бы, что "шпоры" попрощаются с Антонио Конте, который приступил к работе только посреди этого сезона.
05.03.2022 17:00
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почему на фото Зеленский?
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1 раз курица - курица навсегда!
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Во дает)) Зачем ему это дно? Или будет отмазка мол, это же дно. Что вы от меня хотите?
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