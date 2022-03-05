Почеттино хочет назад в "Тоттенхэм"

Маурисио Почеттино Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино хочет вернуться в "Тоттенхэм" грядущим летом.

Согласно слухам, Почеттино является одним из фаворитов на роль постоянного рулевого "Манчестер Юнайтед". Также аргентинского специалиста связывают с переходом в "Реал".

Как сообщает talkSPORT со ссылкой на свои источники в Париже, Маурисио действительно должен покинуть "Парк де Пренс" по окончании сезона, но своим приоритетным направлением рассматривает "Тоттенхэм".

Почеттино тренировал "Тоттенхэм" до ноября 2019, покинув клуб спустя считанные месяцы после первого в истории "шпор" финала Лиги Чемпионов, но до сих пор находится в хороших отношениях с президентом "шпор" Даниэлем Леви.

Возвращение Маурисио в "Тоттенхэм" означало бы, что "шпоры" попрощаются с Антонио Конте, который приступил к работе только посреди этого сезона.


Метки Почеттино, ПСЖ, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 568

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 05.03.2022 17:31 # alexomck
    почему на фото Зеленский?

    (ответить)

  2. h22o 05.03.2022 17:03 # h22o
    1 раз курица - курица навсегда!

    (ответить)

  3. rustemb14 05.03.2022 17:02 # rustemb14
    Во дает)) Зачем ему это дно? Или будет отмазка мол, это же дно. Что вы от меня хотите?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: