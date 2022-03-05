К Лингарду наведались грабители

Жилище Джесси Лингарда подверглось ограблению, пока вингер выступал за "Манчестер Юнайтед".

Данный инцидент случился еще 15 января, когда "Юнайтед" сыграл на выезде вничью с "Астон Виллой" в рамках Премьер-Лиги (2:2).



В том матче Лингард вышел на замену на 89-й минуте. В это время в жилище 29-летнего игрока сборной Англии орудовали грабители, сообщает The Sun.



Обойдя системы безопасности, преступники унесли с собой ценных вещей и брендовой одежды на 100 тысяч фунтов.



Лингард был настолько опечален случившимся, что выставил свой особняк стоимостью 3 млн. фунтов на продажу. Покупатель, к слову, уже нашелся.