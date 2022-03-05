К Лингарду наведались грабители

Джесси Лингард Жилище Джесси Лингарда подверглось ограблению, пока вингер выступал за "Манчестер Юнайтед".

Данный инцидент случился еще 15 января, когда "Юнайтед" сыграл на выезде вничью с "Астон Виллой" в рамках Премьер-Лиги (2:2).

В том матче Лингард вышел на замену на 89-й минуте. В это время в жилище 29-летнего игрока сборной Англии орудовали грабители, сообщает The Sun.

Обойдя системы безопасности, преступники унесли с собой ценных вещей и брендовой одежды на 100 тысяч фунтов.

Лингард был настолько опечален случившимся, что выставил свой особняк стоимостью 3 млн. фунтов на продажу. Покупатель, к слову, уже нашелся.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2022 16:00

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