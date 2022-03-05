Бернарду Силва объяснил, почему хотел уйти из "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва объяснил свое желание покинуть клуб прошлым летом разлукой с семьей.

Силва является одним из лучших игроков "Сити" в этом сезоне, забив 10 голов во всех соревнованиях, хотя прошлым летом порывался покинуть клуб.



Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола публично подтвердил, что Силва хотел уйти, однако Бернарду объясняет это исключительно тем, что ему было тяжело одному в период жестких коронавирусных ограничений.



"В то время я чувствовал себя слегка одиноко в Англии и был не очень доволен своей жизнью".



"А когда ты несчастен, ты не делаешь свою работу так же хорошо, как и когда счастлив. Я чувствовал себя хорошо физически, но когда ты делаешь свою работу без улыбки на улице, ты не делаешь ее так же хорошо".



"Я поговорил с клубом, потому что я не был доволен своей жизнью здесь и хотел быть ближе к своей семье. Однако мое желание уйти никак не было связано с клубом. Я люблю "Манчестер Сити".



"Я люблю своих партнеров по команде, я люблю фанатов, я люблю клуб. В конце концов ничего не случилось. Я остался, и я всегда буду стараться изо всех сил, пока я здесь", — сообщил Силва The Times.