Гвардиола ожидает, что Гюндоган станет тренером

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что из всех его игроков полузащитник Илкай Гюндоган вероятнее всего станет тренером.

Сейчас есть уже немало начинающих тренеров из числа бывших игроков, которые могут назвать Гвардиолу если не учителем, то своим идейным вдохновителем. Среди них Хави, Венсан Компани, Тьерри Анри.



Гвардиола считает, что 31-летний Гюндоган обладает подходящим складом ума, чтобы тоже ступить на эту стезю.



"Я бы сказал, что Гюндоган станет тренером. Часто бывает, что игрокам скучно после завершения карьеры, и от нечего делать они становятся тренерами".



"Полузащитники чаще всего становятся тренерами — эти игроки мыслят об игре в футбол глобально, а не только думают: "Я, я, я".



"Когда эти парни начинают воспринимать футбол как коллективную игру, как единое целое, у них появляется возможность стать тренером", — сообщил Гвардиола Sky Sports.