Райсу нужна Лига Чемпионов – и срочно
Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс заявил, что ему не терпится сражаться за трофеи и выступать в Лиге Чемпионов.
В прошлом сезоне Райс помог "Вест Хэму" финишировать в двух очках от топ-4 Премьер-Лиги. В нынешней кампании "молотобойцы" вновь сражаются за путевку в Лигу Чемпионов, и Деклан чувствует, что цель близка.
Однако непопадание "Вест Хэма" в топ-4 может подтолкнуть Райса к уходу. Деклан уверен, что он достаточно хорош для топ-клуба.
"Когда я хочу начать сражаться за трофеи и выступать в Лиге Чемпионов? Как можно скорее. Так я это чувствую, и любой молодой игрок, думаю, чувствует, то же самое".
"В данную минуту мы близки к этому с "Вест Хэмом". Мы были опустошены, когда в прошлом сезоне не смогли попасть в Лигу Чемпионов. Лига Чемпионов — большая цель для меня, я надеюсь там однажды сыграть и добиться успеха".
"Я чувствую, что утвердился одним из лучших игроков в мире. Мне только 23, поэтому я все еще молод, но если говорить о моих игровых способностях, то я выступаю стабильно и рассматриваю себя зрелым игроком, который теперь обладает хорошим уровнем и может играть на самом высоком уровне", — сообщил Райс Evening Standard.
05.03.2022 13:00
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Последние комментарии:
Пиздец у нео чсв в шестнолси этого
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Пидр скромный какой, надеюсь этого еблана ипланы из МЮ покупать не будут.
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Одним из лучших игроков мира он утвердился, пздц
Англы совсем ебу дали.
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