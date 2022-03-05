Зинченко рассказал, что уехал бы на фронт, если бы не семья
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил, что только семья удерживает его от поездки на фронт.
В данный момент родина Зинченко пытается отразить вооруженное нападение со стороны России, собрав симпатии западного мира.
Александр очень тяжело переживает происходящее, однако 25-летний футболист недавно стал отцом и только поэтому не уезжает помогать соотечественникам.
"Около полуночи моя жена разбудила меня, и она плакала. Я был в шоке. Она показала мне видео и фото того, что творится на Украине".
"Возможно, ближе всего к этому чувство, когда кто-то из твоих близких умер. Знаете, когда тебе так плохо внутри. Возможно, в этом случае даже хуже".
"Я просто плакал. Спустя неделю — я не считаю дни — я могу ехать на машине с тренировки или куда-нибудь еще и просто заплакать".
"Это все из-за мыслей в голове. Представьте место, где вы родились и где выросли. Теперь там выжженная земля".
"Буду честен, если бы не моя дочь, моя семья, я был бы там. Я такой с рождения. Я знаю людей со своей страны, их дух, и они мыслят точно так же".
"Я так горд быть украинцем и всегда буду этим гордиться. А также я горжусь, видя, как люди сражаются за свои жизнь".
"Я знаю людей своей страны — они предпочтут умереть, но не сдадутся", — сообщил Зинченко BBC.
05.03.2022 12:00
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да там уже Молдаване с Поляками норм так охуевают от этих бойцов невидимого фронта. бухают тупо и выебываются, а простых украинцев кинули на мясо.
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Ничего не имею против. Но пиздеть, не мешки ворочать.
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пистит как дышит, защитничек, фронтовик ска, ахахахахах
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