Зинченко рассказал, что уехал бы на фронт, если бы не семья

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил, что только семья удерживает его от поездки на фронт.

В данный момент родина Зинченко пытается отразить вооруженное нападение со стороны России, собрав симпатии западного мира.



Александр очень тяжело переживает происходящее, однако 25-летний футболист недавно стал отцом и только поэтому не уезжает помогать соотечественникам.



"Около полуночи моя жена разбудила меня, и она плакала. Я был в шоке. Она показала мне видео и фото того, что творится на Украине".



"Возможно, ближе всего к этому чувство, когда кто-то из твоих близких умер. Знаете, когда тебе так плохо внутри. Возможно, в этом случае даже хуже".



"Я просто плакал. Спустя неделю — я не считаю дни — я могу ехать на машине с тренировки или куда-нибудь еще и просто заплакать".



"Это все из-за мыслей в голове. Представьте место, где вы родились и где выросли. Теперь там выжженная земля".



"Буду честен, если бы не моя дочь, моя семья, я был бы там. Я такой с рождения. Я знаю людей со своей страны, их дух, и они мыслят точно так же".



"Я так горд быть украинцем и всегда буду этим гордиться. А также я горжусь, видя, как люди сражаются за свои жизнь".



"Я знаю людей своей страны — они предпочтут умереть, но не сдадутся", — сообщил Зинченко BBC.