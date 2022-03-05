Клопп намекнул, что может уйти из "Ливерпуля" в 2024 году

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал условие, при котором продлит свой контракт с мерсисайдским клубом.

После окончания этого сезона у Клоппа останется еще два года по контракту, однако Юрген не забегает вперед и представляет свое дальнейшее пребывание в "Ливерпуле", только если у него будут силы на это.



"Важный вопрос в том, буду ли я сохранять энергию на достаточном уровне. Я люблю свою работу, однако в мире должны быть и другие вещи, нежели постоянные раздумья о техничных, красивых и славных игроках! Но я не думаю об этом".



"Сейчас я полон энергии, но я должен быть уверен, что так будет и в будущем. Я не хочу чувствовать себя уставшим и думать: "Вау, почему других это волнует больше, чем меня?"



"Когда я говорю о планах, я имею ввиду будущее клуба. Мое будущее будет в порядке. У меня нет плана. Я могу решить в последнюю минуту. Это не проблема".



"Мы стараемся приглашать правильных людей на правильные места, и со многими из них сейчас порядок. Поэтому с клубом все будет нормально, когда я уйду. Мой план — 2024 год, больше вам спасибо", — цитирует Клоппа Daily Mail.