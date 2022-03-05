Клопп намекнул, что может уйти из "Ливерпуля" в 2024 году

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал условие, при котором продлит свой контракт с мерсисайдским клубом.

После окончания этого сезона у Клоппа останется еще два года по контракту, однако Юрген не забегает вперед и представляет свое дальнейшее пребывание в "Ливерпуле", только если у него будут силы на это.

"Важный вопрос в том, буду ли я сохранять энергию на достаточном уровне. Я люблю свою работу, однако в мире должны быть и другие вещи, нежели постоянные раздумья о техничных, красивых и славных игроках! Но я не думаю об этом".

"Сейчас я полон энергии, но я должен быть уверен, что так будет и в будущем. Я не хочу чувствовать себя уставшим и думать: "Вау, почему других это волнует больше, чем меня?"

"Когда я говорю о планах, я имею ввиду будущее клуба. Мое будущее будет в порядке. У меня нет плана. Я могу решить в последнюю минуту. Это не проблема".

"Мы стараемся приглашать правильных людей на правильные места, и со многими из них сейчас порядок. Поэтому с клубом все будет нормально, когда я уйду. Мой план — 2024 год, больше вам спасибо", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2022 11:00

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  1. alexomck 05.03.2022 11:21 # alexomck
    может проваливать хоть сейчас, после своих последних заявлении, надеюсь в России никогда это чучело не увидим.

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  2. scauzer11 05.03.2022 11:20 # scauzer11
    как бы этого не хотелось, но это неизбежно !

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  3. electric 05.03.2022 11:11 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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