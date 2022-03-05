Лэмпард заверил, что история с Усмановым не повлияла на игроков "Эвертона"
Наставник "Эвертона" Фрэнк Лэмпард заверил, что санкции в отношении Алишера Усманова никак не повлияли ни на его, ни на команду.
Ранее на текущей неделе "Эвертон" прекратил партнерские отношения с тремя компаниями, имеющими отношение к оказавшемуся под санкциями Усманову, а владелец "ирисок" Фархад Мошири вышел из совета директоров холдинга USM Алишера.
Лэмпарду в свою очередь пришлось оправдываться, что Усманов не участвовал в его собеседовании. Но несмотря на всю эту шумиху, Фрэнк сохраняет концентрацию.
"Я никак не обсуждал это с клубом, и это совершенно не повлияло на мою команду".
"У меня нет достаточной информации, чтобы прокомментировать прекращение спонсорских контрактов. Я должен быть сосредоточен на игре в футбол и на своей работе", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
05.03.2022 09:00
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