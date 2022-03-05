Клопп: "Боуэн — невероятный игрок"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил с похвалой в адрес вингера "Вест Хэма" Джаррода Боуэна.
Сейчас 25-летний Боуэн проводит свой лучший сезон в карьере, забив 12 голов и отдав 11 результативных передач во всех соревнованиях. Джаррод стучится в сборную Англии и называется трансферной целью "Ливерпуля".
В преддверии субботнего матча Премьер-Лиги Клопп высказался насчет прогресса Боуэна, намекнув, что Джаррод действительно ему интересен.
"Боуэн — каким игроком он стал! Невероятно. Мы видели его в "Халле", и уж тогда он был действительно хорош".
"Думаю, немногие люди ожидали, что он совершит такой скачок. Невероятный игрок", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
05.03.2022 08:00
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