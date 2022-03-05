Рангник: "МЮ не хватает последовательности и стабильности"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что его клубу не хватает последовательности и стабильности, как европейским грандам.

Рангник — уже седьмое лицо, временное или постоянное, на тренерском мостике "Юнайтед" с момента ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году.



Ожидается, что после окончания этого сезона Рангник уступит штурвал кому-то другому, а значит "Юнайтед" будет ждать новая перестройка. Как раз это, как считает Ральф, и не позволяет "дьяволам" стать настоящим топ-клубом.



"Не только у "Манчестер Сити", но также у "Ливерпуля" есть последовательность и стабильность в плане позиции главного тренера на протяжении пяти-шести лет".



"У этих команд есть четко выраженная индивидуальность, четко выраженный стиль. Я лично знаю Пепа (Гвардиолу) со времен его работы в Германии, когда он тренировал "Баварию", и у него есть четкое представление насчет того, как он хочет играть".



"У них есть четкое представление насчет всего: комплектации состава, новых игроков, продажи игроков. В этом секрет их успеха, они четко знают, как хотят играть".



"Вы также можете назвать это корпоративной идентичностью, которая определяет все, что вы делаете. Это общая черта для всех топ-клубов в Европе, и "Манчестер Юнайтед" нужно развить это и улучшить в ближайшую пару лет", — цитирует Рангника Sky Sports.