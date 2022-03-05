Мартинелли хочет остаться в "Арсенале" на "всю жизнь"

Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли заявил, что хочет остаться в лондонском клубе на "всю жизнь".

В свое время "Арсенал" отыскал Мартинелли в третьем бразильском дивизионе. С тех пор Габриэль вырос в большую звезду.



20-летний бразилец предельно счастлив на "Эмирейтс", но в то же время амбициозен и жаждет многого достичь с командой Микеля Артеты.



"У нас молодой коллектив и игроки с большим мастерством. Впереди у нас много времени, и я думаю, мы добьемся больших успехов".



"Наш фокус на возвращении в Лигу Чемпионов. Для этого мы сражаемся за попадание в топ-4. Такой клуб, как "Арсенал", должен выступать в Лиге Чемпионов. Мы всецело сосредоточены на этом".



"Мы всегда хотим больше. Конечно, "Арсенал" — это гигантская команда. Если это возможно, я останусь здесь на всю свою жизнь. Я хочу остаться и выигрывать трофеи вместе с этими удивительными фанатами и своими партнерами по команде", — сообщил Мартинелли ESPN Brazi.