28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 5 марта, семью поединками стартует 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛЕСТЕР — ЛИДС 15:30 Онлайн-трансляция



"Лестер" вел в каждом из трех последних домашних матчей Премьер-Лиги, но в итоге набрал только два очка вместо девяти. В течение февраля "Лидс" пропустил 20 голов в Премьер-Лиге, и это рекорд дивизиона для одного месяца. "Белые" ни разу не уступили в пяти последних выездах к "лисам" в чемпионате (2 победы, 3 ничьи).



"Лестеру" предстоит оценить состояние Рикарду Перейры и Джеймса Мэддисона. Джеймс Джастин, Тимоти Кастань, Джонни Эванс, Весле Фофана и Райан Бертран еще лечатся.



Новый тренер "Лидса" Джесси Марш не может рассчитывать на Кевина Филлипса и Лиама Купера. Патрик Бэмфорд только в четверг возобновил тренировки и, как и Диего Льоренте, находится под вопросом.



АСТОН ВИЛЛА — САУТГЕМПТОН 18:00



"Астон Вилла" не выиграла ни одного из четырех последних домашних матчей в Премьер-Лиге (2 ничьи, 2 поражения). "Саутгемптон" может оформить свою третью подряд победу в чемпионате, что случилось бы всего лишь во второй раз с сезона 2016/17. "Вилланы" выиграли только одну из 11 последних встреч со "святыми" во всех соревнованиях.



Вингер "Виллы" Бертран Траоре возобновил полноценные тренировки после травмы задней поверхности бедра. Карни Чуквуэмека пока недоступен.



"Саутгемптон" устроит фитнес-тесты для Кайла Уолкер-Питерса, Мохамеда Салису и Мохамеда Эльюнусси. Лянко, Натан Телла и Алекс Маккарти давно отсутствуют.



БЕРНЛИ — ЧЕЛСИ 18:00 Онлайн-трансляция



Поскольку "Эвертон" играет только в понедельник, "Бернли" выкарабкается из зоны вылета, если сумеет избежать поражения. С конца января "Челси" провел только один матч в Премьер-Лиге, со скрипом одолев "Кристал Пэлас" (0:1). "Бордовые" выиграли лишь одну из 15 встреч с "синими" в Премьер-Лиге (4 ничьи, 10 поражений).



Защитник "Бернли" Бен Ми под вопросом из-за возникших у него против "Лестера" проблем с коленом. Эрик Питерс и Дейл Стивенс травмированы.



Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта продолжает лечиться. Пропустивший два последних матча Хаким Зийеш приступил к тренировкам.



НЬЮКАСЛ — БРАЙТОН 18:00



"Ньюкасл" — одна из двух команд, которые еще не проигрывали в Премьер-Лиге в 2022 году (вторая — "Ливерпуль"). "Брайтон" потерпел три поражения кряду в чемпионате со счетом 0:7. "Сороки" могут похвастать только двумя победами в 17 последних встречах с "чайками" во всех соревнованиях.



Пропустивший два последних матча "Ньюкасла" с травмой икроножной мышцы Аллан Сен-Максимен пока не возобновил тренировки. Мэтт Ритчи, Киран Триппьер и Каллум Уилсон остаются в лазарете.



Полузащитник "Брайтона" Адам Лаллана может сыграть после 14 пропущенных матчей, но Энок Мвепу и Адам Уэбстер вернуться не готовы.



НОРВИЧ — БРЕНТФОРД 18:00



Набрав семь очков из девяти возможных, затем "Норвич" вновь угодил в крутое пике и потерпел три поражения подряд в Премьер-Лиге. "Брентфорд" проиграл все пять последних выездных матчей в чемпионате — впервые с 2011 года. "Пчелы" могут похвастать только двумя победами в 14 последних встречах с "канарейками" во всех соревнованиях.



Крайние защитники Макс Ааронс и Брандон Уильямс, пропустившие матч Кубка Англии против "Ливерпуля", снова готовы играть за "Норвич". Озан Кабак приступил к тренировкам в пятницу. Адам Ида и Энди Омобамиделе все еще отсутствуют.



Единственной потерей "Брентфода" является дисквалифицированный Джош Дасилва.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00



"Вулверхэмптон" проиграл оба последних матча в Премьер-Лиге, хотя до этого — только один из восьми. "Кристал Пэлас" одержал лишь одну победу в восьми поединках чемпионата в 2022 году. "Волки" выиграли все три последних домашних встречи с "орлами" с учетом всех соревнований.



После передышки в стартовый состав "Вулверхэмптона" могут вернуться Даниэл Поденсе и Рауль Хименес. Нелсон Семеду вернется не раньше апреля.



Защитник "Пэлас" Джоэл Уорд пока не решил свои проблемы с пахом, но остальные игроки здоровы.



ЛИВЕРПУЛЬ — ВЕСТ ХЭМ 20:30 Онлайн-трансляция



"Ливерпуль" набрал устрашающий ход, одержав шесть побед подряд в Премьер-Лиге с общим счетом 18:2, а дома не проигрывает вот уже 17 матчей чемпионата кряду. "Вест Хэм" выиграл только шесть из 16 последних матчей в Премьер-Лиге (4 ничьи, 6 поражений). В 51 последнем выезде на "Энфилд" во всех соревнованиях "молотобойцы" добыли лишь одну победу — 0:3 в августе 2015.



Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип приболел. Наби Кейта под вопросом. Кертис Джонс залечил бедро. Роберто Фирмино вне игры.



Полузащитник "Вест Хэма" Томаш Соучек готов сыграть, несмотря на полученное против "Саутгемптона" в Кубке Англии рассечение головы. Марк Нобл и Аарон Крессуэлл также должны быть в порядке.