Мухсин Байрак сделал предложение о покупке "Челси"

Турецкий миллиардер Мухсин Байрак объявил, что сделал предложение Роману Абрамовичу о покупке "Челси".

В минувшую среду Абрамович объявил о своих планах продать "Челси" и сейчас находится в процессе сбора заявок от потенциальных покупателей.



Одним из таковых выступает Байрак — глава холдинга AB Grup, который работает в областях строительства, энергетики, туризма и криптовалют.



"Мы обсуждаем условия приобретения "Челси" с юристами Романа Абрамовича. Мы находимся на стадии переговоров. Скоро мы поднимем турецкий флаг в Лондоне", — сообщил Байрак одной из турецких газет.



"Во-первых, да, эта новость является правдой. Мы выдвинули свое предложение", — поведал позже официальный представитель турецкого бизнесмена.



Виды на "синих" также имеет американо-швейцарский консорциум, в который вошли Тодд Бели и Хансйорг Висс. Первый является совладельцем "ЛА Доджерс" и "ЛА Лэйкерс", второй — основатель и бывший президент производителя медицинского оборудования Synthes Holding AG.



Как сообщает The Guardian, Абрамович хочет выручить до 4 миллиардов фунтов за "Челси", однако эксперты сомневаются, что стоимость сделки превысит 2 млрд. фунтов.



Абрамович хочет передать свой клуб в хорошие руки, а потому едва ли пойдет на сделку с инвесторам из стран вроде Китая и Саудовской Аравии.