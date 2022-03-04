Мухсин Байрак сделал предложение о покупке "Челси"
Турецкий миллиардер Мухсин Байрак объявил, что сделал предложение Роману Абрамовичу о покупке "Челси".
В минувшую среду Абрамович объявил о своих планах продать "Челси" и сейчас находится в процессе сбора заявок от потенциальных покупателей.
Одним из таковых выступает Байрак — глава холдинга AB Grup, который работает в областях строительства, энергетики, туризма и криптовалют.
"Мы обсуждаем условия приобретения "Челси" с юристами Романа Абрамовича. Мы находимся на стадии переговоров. Скоро мы поднимем турецкий флаг в Лондоне", — сообщил Байрак одной из турецких газет.
"Во-первых, да, эта новость является правдой. Мы выдвинули свое предложение", — поведал позже официальный представитель турецкого бизнесмена.
Виды на "синих" также имеет американо-швейцарский консорциум, в который вошли Тодд Бели и Хансйорг Висс. Первый является совладельцем "ЛА Доджерс" и "ЛА Лэйкерс", второй — основатель и бывший президент производителя медицинского оборудования Synthes Holding AG.
Как сообщает The Guardian, Абрамович хочет выручить до 4 миллиардов фунтов за "Челси", однако эксперты сомневаются, что стоимость сделки превысит 2 млрд. фунтов.
Абрамович хочет передать свой клуб в хорошие руки, а потому едва ли пойдет на сделку с инвесторам из стран вроде Китая и Саудовской Аравии.
04.03.2022 23:00
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Последние комментарии:
Это который Байрактары продает?
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Туркам можно
Подняли байрактары, поднимут и челси
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Все ясно. Челси станет дойной коровой как Арсенал. Особенно если Челси купят америкосы
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