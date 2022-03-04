Конте: "История "Тоттенхэма" — это 20 лет нестабильности"

Антонио Конте заявил, что никакой тренер в мире не сможет быстро преобразить "Тоттенхэм".

С момента своего назначения в ноябре Конте не устает жаловаться на нестабильность своей команды — "Тоттенхэм" может провести блестящий матч, а следующий безвольно проиграть.



Однако Конте указывает, что такого рода перепады сопутствуют "шпорам" уже пару десятилетий, и чтобы изменить это, нужно время.



"Эти взлеты и падения мне определенно не нравятся. Я говорю это со своего первого дня здесь".



"История "Тоттенхэма" полна взлетов и падений, но чтобы быть конкурентоспособным, чтобы выиграть что-нибудь, чтобы сражаться за что-нибудь важное и чтобы стать сильной командой, прежде всего тебе нужно обрести стабильность и избегать этих взлетов и падений".



"Это происходит уже много, много лет с "Тоттенхэмом", и изменить эту ситуацию непросто".



"Изменить это за короткое время невозможно — не только мне, но и, думаю, любому тренеру. Никто не придет и не изменит историю за секунду".



"То, о чем мы говорим, является историей клуба в последние 20 лет", — цитирует Конте Sky Sports.