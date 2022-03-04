Клопп не думает о погоне за "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему "едва хватает ума", чтобы сосредоточиться на ближайшем матче, и насчет погони за "Манчестер Сити" он не переживает.

В данный момент "Ливерпуль" уступает шесть очков лидирующему в Премьер-Лиге "Сити" и имеет матч в запасе.



Однако Клопп не хочет думать о различных раскладах и сосредоточен только на "Вест Хэме", который пожалует на "Энфилд" в субботу.



"Я наслаждаюсь ситуацией, в которой мы находимся, но я не получаю удовольствия от вопросов насчет нее, потому что вы спрашиваете одно и то же — словно мы уже выиграли свои матчи".



"Если мы проиграем завтра, все вы скажете, что гонка окончена. Я не могу держать в уме все возможные сценарии. Мне едва хватает ума, чтобы сосредоточиться на одном матче".



"Это не худший момент для нас, но впереди так много испытаний. Я не в настроении догоняющего — я лишь надеюсь, что мы подготовимся к "Вест Хэму", — цитирует Клоппа Sky Sports.