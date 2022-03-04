Рангник не исключает, что останется тренером МЮ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник не исключает, что останется на тренерском мостике "красных дьяволов" за пределы этого сезона.

Согласно слухам, Рангник входит в шорт-лист "Юнайтед" на роль следующего главного тренера, хотя и не является фаворитом.



Ральф чувствует, что у него есть шансы, однако это будет зависеть от того, как "Юнайтед" завершит сезон.



"Как-то я уже сказал, что в конце сезона я, будучи советником, могу порекомендовать себя на эту роль (следующего главного тренера). Сезон пока не закончился — у нас есть еще 11 матчей (в Премьер-Лиге) и, возможно, несколько в Лиге Чемпионов".



"Прямо сейчас мы заняты подготовкой к воскресенью, и это единственное, на чем я сосредоточен", — цитирует Рангника ESPN.