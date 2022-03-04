Рангник не исключает, что останется тренером МЮ

Ральф Рангник Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник не исключает, что останется на тренерском мостике "красных дьяволов" за пределы этого сезона.

Согласно слухам, Рангник входит в шорт-лист "Юнайтед" на роль следующего главного тренера, хотя и не является фаворитом.

Ральф чувствует, что у него есть шансы, однако это будет зависеть от того, как "Юнайтед" завершит сезон.

"Как-то я уже сказал, что в конце сезона я, будучи советником, могу порекомендовать себя на эту роль (следующего главного тренера). Сезон пока не закончился — у нас есть еще 11 матчей (в Премьер-Лиге) и, возможно, несколько в Лиге Чемпионов".

"Прямо сейчас мы заняты подготовкой к воскресенью, и это единственное, на чем я сосредоточен", — цитирует Рангника ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Рангник

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2022 20:00

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