"Сити" потерял Диаша на срок до полутора месяцев
Ведущий защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш пропустит до полутора месяцев с травмой задней поверхности бедра.
Диаш был вынужденно заменен в перерыве победного для "Сити" матча Кубка Англии против "Питерборо" (0:2) в минувший вторник.
Углубленное обследование показало, что Рубен уже не сыграет в этом месяце, но также может пропустить и ключевой матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" 10 апреля.
"Это мышечная травма, задняя поверхность бедра. От четырех до шести недель. Такое случается".
"В предыдущие сезоны наши ключевые игроки отсутствовали месяцами. Я был бы счастлив задействовать его, но он вне игры. Я не буду плакаться по этому поводу".
"Ситуация такая, какая есть. В строю остаются достойные игроки. У нас есть 14-15 игроков, и с этими игроками мы будем сражаться и стараться играть в хороший футбол", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу The Independent.
04.03.2022 19:00
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Эхехехехе. Карма.
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Хреновая новость.
А зачем его было ставить на каждый матч?
Без него Питерборо точно можно были выиграть.
Ну что ж, у Стоунза появился шанс показать своё мастерство. А кто в запасе? Аке и Фернандиньо? Не густо...
У Пепа есть манера сужать свой выбор до 14-15 игроков. И как обычно, к весне многие из них выдыхаются, ничего жизнь его не учит. Во многом поэтому его клубы вылетают из Лиги Чемпионов на стадии плей офф.
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пока надежды на чемпионство , теперь Ливерпуль догонит и кинет на клыка на изи
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