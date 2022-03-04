"Сити" потерял Диаша на срок до полутора месяцев

Ведущий защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш пропустит до полутора месяцев с травмой задней поверхности бедра.

Диаш был вынужденно заменен в перерыве победного для "Сити" матча Кубка Англии против "Питерборо" (0:2) в минувший вторник.



Углубленное обследование показало, что Рубен уже не сыграет в этом месяце, но также может пропустить и ключевой матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" 10 апреля.



"Это мышечная травма, задняя поверхность бедра. От четырех до шести недель. Такое случается".



"В предыдущие сезоны наши ключевые игроки отсутствовали месяцами. Я был бы счастлив задействовать его, но он вне игры. Я не буду плакаться по этому поводу".



"Ситуация такая, какая есть. В строю остаются достойные игроки. У нас есть 14-15 игроков, и с этими игроками мы будем сражаться и стараться играть в хороший футбол", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу The Independent.