"Сити" потерял Диаша на срок до полутора месяцев

Рубен Диаш Ведущий защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш пропустит до полутора месяцев с травмой задней поверхности бедра.

Диаш был вынужденно заменен в перерыве победного для "Сити" матча Кубка Англии против "Питерборо" (0:2) в минувший вторник.

Углубленное обследование показало, что Рубен уже не сыграет в этом месяце, но также может пропустить и ключевой матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" 10 апреля.

"Это мышечная травма, задняя поверхность бедра. От четырех до шести недель. Такое случается".

"В предыдущие сезоны наши ключевые игроки отсутствовали месяцами. Я был бы счастлив задействовать его, но он вне игры. Я не буду плакаться по этому поводу".

"Ситуация такая, какая есть. В строю остаются достойные игроки. У нас есть 14-15 игроков, и с этими игроками мы будем сражаться и стараться играть в хороший футбол", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу The Independent.


Метки Диаш, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2022 19:00

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  1. dexter 04.03.2022 20:16 # dexter
    Эхехехехе. Карма.

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  2. liverpool888 04.03.2022 19:35 # liverpool888
    Хреновая новость.
    А зачем его было ставить на каждый матч?
    Без него Питерборо точно можно были выиграть.
    Ну что ж, у Стоунза появился шанс показать своё мастерство. А кто в запасе? Аке и Фернандиньо? Не густо...
    У Пепа есть манера сужать свой выбор до 14-15 игроков. И как обычно, к весне многие из них выдыхаются, ничего жизнь его не учит. Во многом поэтому его клубы вылетают из Лиги Чемпионов на стадии плей офф.

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  3. yxaxaxaxaxa 04.03.2022 19:29 # yxaxaxaxaxa
    пока надежды на чемпионство , теперь Ливерпуль догонит и кинет на клыка на изи

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