В Китае не покажут матчи ближайшего тура Премьер-Лиги из-за Украины
Китай отказался транслировать матчи ближайшего тура Премьер-Лиги из-за акции в поддержку Украины.
Напомним, в ближайший уикенд Премьер-Лига проведет специальную акцию в поддержку Украины, которая подверглась вооруженному нападению со стороны России.
Как сообщает BBC, эта идея совершенно не понравилась китайским властям, для которых Россия является близким политическим союзникам и которые не поддержали общемировой тренд на введение санкций против страны-агрессора.
Китайские правообладатели уже уведомили Премьер-Лигу, что в сложившихся обстоятельствах все 20 ближайших матчей английского первенства не будут показаны у них в стране.
04.03.2022 18:00
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Можно былоь чисто с 5 минуты показывать
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А россия показывает!
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Всем похуй китаезы живодеры ебанные в рот вам срал
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