В Китае не покажут матчи ближайшего тура Премьер-Лиги из-за Украины

Китай отказался транслировать матчи ближайшего тура Премьер-Лиги из-за акции в поддержку Украины.

Напомним, в ближайший уикенд Премьер-Лига проведет специальную акцию в поддержку Украины, которая подверглась вооруженному нападению со стороны России.



Как сообщает BBC, эта идея совершенно не понравилась китайским властям, для которых Россия является близким политическим союзникам и которые не поддержали общемировой тренд на введение санкций против страны-агрессора.



Китайские правообладатели уже уведомили Премьер-Лигу, что в сложившихся обстоятельствах все 20 ближайших матчей английского первенства не будут показаны у них в стране.