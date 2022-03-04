В Китае не покажут матчи ближайшего тура Премьер-Лиги из-за Украины

Футболка в поддержку Украины Китай отказался транслировать матчи ближайшего тура Премьер-Лиги из-за акции в поддержку Украины.

Напомним, в ближайший уикенд Премьер-Лига проведет специальную акцию в поддержку Украины, которая подверглась вооруженному нападению со стороны России.

Как сообщает BBC, эта идея совершенно не понравилась китайским властям, для которых Россия является близким политическим союзникам и которые не поддержали общемировой тренд на введение санкций против страны-агрессора.

Китайские правообладатели уже уведомили Премьер-Лигу, что в сложившихся обстоятельствах все 20 ближайших матчей английского первенства не будут показаны у них в стране.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 04.03.2022 18:34 # gerrard08
    Можно былоь чисто с 5 минуты показывать

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  2. flfc 04.03.2022 18:26 # flfc
    А россия показывает!

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  3. chr1s8rown 04.03.2022 18:02 # chr1s8rown
    Всем похуй китаезы живодеры ебанные в рот вам срал

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